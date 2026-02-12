Filho mais novo de secretário de Itumbiara não resiste e morre após ser baleado pelo pai

Benício estava internado em estado gravíssimo e acabou falecendo em decorrência dos ferimentos

Samuel Leão - 12 de fevereiro de 2026

Benício, filho de Thales, não resistiu aos ferimentos e faleceu. (Foto: Reprodução)

Benício Araújo Machado, o filho mais novo de Thales Machado, secretário de Governo de Itumbiara, teve a morte confirmada na manhã desta quinta-feira (12) após ser baleado pelo próprio pai durante a madrugada.

A informação foi confirmada em primeira mão pelo portal Mais Goiás junto a familiares da vítima.

O garoto, de 8 anos, havia sido socorrido e internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e chegou a passar por um procedimento cirúrgico de emergência no Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos (HEI), mas a gravidade das lesões impediu a recuperação.

O crime ocorreu nas primeiras horas do dia, quando Thales Machado teria atirado contra os dois filhos e, em seguida, utilizado a mesma arma para tirar a própria vida.

Miguel Araújo Machado, de 12 anos, também foi atingido pelos disparos e chegou a ser levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mas não resistiu e faleceu minutos após dar entrada na unidade.

Conforme as investigações preliminares, o cenário encontrado na residência indicava uma premeditação do ato, com a presença de galões de gasolina e mensagens de despedida publicadas pelo secretário em suas redes sociais antes do ocorrido.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC). O velório e o sepultamento da família ainda não tiveram os horários e locais divulgados.

