Amigos de Miguel, morto pelo pai em Itumbiara, fazem homenagem emocionante no velório

Prefeito do município e avô dos dois garotos assassinados, Dione Araújo declarou luto oficial de três dias

Davi Galvão - 13 de fevereiro de 2026

Amigos de Miguel vestiram camisetas para homenagear amigo. (Foto: Reprodução/Band) Itumbiara

Amigos de Miguel Araújo Machado, morto pelo próprio pai em Itumbiara, fizeram uma despedida emocionante durante o enterro do pequeno, realizado nesta quinta-feira (12).

Apaixonado por futebol, o garoto, de 12 anos, foi eternizado nas camisetas dos colegas como o número 10, sob a alcunha de aranha, em referência a posição de goleiro pela qual ele era conhecido.

Em entrevista à Band, um dos adolescentes segurou o choro e relatou a dor e pesar saber que nunca mais voltará a ver o amigo, tendo que para sempre lidar com a saudade constante.

Miguel e o irmão, Benício, de 08 anos, foram mortos pelo pai Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, que deu fim à própria vida logo em sequência.

Benício chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu horas após o ocorrido.

As crianças eram netas do prefeito Dione Araújo (UB), tendo a Prefeitura de Itumbiara declarado luto oficial de três dias.

