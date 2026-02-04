Lanche de forno: receita prática e saborosa para o lanche da noite

Com molho branco simples e montagem rápida, o lanche gratinado fica pronto em cerca de 20 minutos e salva o jantar sem complicação

Isabella Valverde - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quando bate aquela fome no fim do dia e ninguém quer encarar uma janta trabalhosa, existe uma solução que é prática, rende bem e ainda tem “cara” de comida especial: o lanche de forno.

Feito com pão de forma, presunto, muçarela e um molho branco cremoso, ele vai ao forno e sai borbulhando — perfeito para dividir com a família ou resolver o lanche da noite em poucos minutos.

A receita ganhou espaço justamente por unir três coisas que o brasileiro ama: facilidade, ingredientes acessíveis e aquele resultado gratinado que perfuma a casa toda.

Por que esse lanche é tão prático?

Além de montar rápido, o preparo não exige técnicas difíceis. O “segredo” está no molho branco, que deixa o pão macio e cria a textura cremosa que faz o lanche parecer uma refeição completa.

A finalização em forno alto garante o dourado por cima e o queijo derretido do jeito certo.

Ingredientes do lanche de forno

Para montar

– 12 fatias de pão de forma

– 250 g de presunto fatiado

– 250 g de muçarela fatiada

Para o molho branco

– 1 fio de azeite

– 1 cebola pequena picada

– 500 ml de leite

– 1 colher (chá) de sal

– Noz-moscada a gosto

– 2 colheres (sopa) de farinha de trigo sem fermento (ou 40 g)

– 100 ml de leite (para dissolver a farinha)

– 1 caixinha de creme de leite (200 g)

Como fazer lanche de forno cremoso

– Prepare o molho: aqueça um fio de azeite e refogue a cebola picada.

– Adicione o leite: coloque os 500 ml e tempere com sal e noz-moscada.

– Engrosse: dissolva a farinha nos 100 ml de leite e despeje na panela, mexendo até encorpar.

– Finalize a cremosidade: desligue o fogo e misture o creme de leite.

– Monte na forma untada: faça camadas com pão de forma, presunto e muçarela, regando com o molho branco entre as camadas.

– Leve ao forno: asse a 220°C por cerca de 20 minutos, ou até gratinar bem.

Dicas para ficar ainda melhor

Quer mais “cara de pizza”? Finalize com um pouco mais de muçarela por cima para gratinar forte.

Evite encharcar: use o molho para “abraçar” as camadas, mas sem exagerar na última.

Varie o recheio: dá para manter a base e trocar o presunto por frango desfiado, carne moída ou legumes refogados.

Uma receita que salva o jantar

O lanche de forno é aquele tipo de prato que vira tradição: entra na rotina porque é simples, mas parece comida de ocasião. E o melhor — usando pão de forma e um molho branco rápido, você transforma ingredientes comuns em um lanche da noite cremoso, quentinho e muito saboroso.

