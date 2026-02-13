Truque simples com mistura caseira ajuda a recuperar plantas que estão morrendo

Solução fácil, barata e feita com ingredientes que você pode ter em casa promete revitalizar folhas amareladas e fortalecer raízes enfraquecidas

Layne Brito - 13 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Folhas caídas, pontas secas e aparência sem vida são sinais clássicos de que a planta não vai bem. Muitas vezes, o problema não está apenas na falta de água, mas em solo pobre em nutrientes, drenagem inadequada ou excesso de rega.

Antes de descartar o vaso ou substituir a muda, um truque simples pode ajudar a recuperar a vitalidade da planta.

Com uma mistura caseira fácil de preparar, é possível fortalecer o solo e estimular a recuperação das raízes, ajudando a planta a reagir de forma mais rápida e saudável.

Uma solução bastante utilizada por quem cultiva plantas em casa é a combinação de:

1 litro de água em temperatura ambiente

1 colher de sopa de borra de café

1 colher de chá de canela em pó

A borra de café contribui com nutrientes orgânicos e melhora a estrutura do solo. Já a canela é conhecida por suas propriedades antifúngicas naturais, ajudando a proteger as raízes contra fungos que podem surgir com o excesso de umidade.

Misture bem e aplique diretamente no solo, evitando encharcar. O ideal é usar a solução a cada 15 dias, observando sempre a reação da planta.

Plantas enfraquecidas geralmente apresentam solo compactado ou pobre em matéria orgânica. A borra de café ajuda a enriquecer o substrato, enquanto a canela atua como aliada na prevenção de micro-organismos que prejudicam o desenvolvimento radicular.

Além disso, o simples ato de revolver levemente a terra antes da aplicação melhora a oxigenação das raízes, favorecendo a absorção de nutrientes.

Mesmo com a mistura caseira, é fundamental corrigir práticas que podem estar prejudicando a planta:

Evitar regas em excesso

Garantir que o vaso tenha furos de drenagem

Posicionar a planta em local com iluminação adequada

Não exagerar na quantidade da mistura

Cada espécie tem necessidades específicas. Plantas suculentas, por exemplo, exigem menos água, enquanto folhagens tropicais podem demandar maior umidade.

Se as raízes estiverem completamente apodrecidas ou o caule estiver mole e escurecido, pode ser que o processo esteja avançado demais. Nesses casos, vale tentar salvar partes saudáveis por meio de estaquia.

Antes de desistir daquela planta que parece estar morrendo, vale apostar em um truque simples e acessível. Com a mistura caseira correta e ajustes nos cuidados diários, muitas espécies conseguem se recuperar e voltar a crescer com força.

