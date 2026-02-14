Astrônomos alertam para fenômeno previsto para o dia 17/02 que surpreenderá toda a população

Mesmo não visível no Brasil, evento poderá ser acompanhado ao vivo pela internet; especialistas alertam para cuidados que devem ser tomados

Gabriel Dias - 14 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração / Pexels)

O céu vai oferecer um espetáculo raro no próximo dia 17 de fevereiro de 2026 — e especialistas recomendam atenção redobrada.

Na data, ocorre um eclipse solar anular, fenômeno popularmente chamado de “Anel de Fogo”: quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, mas não consegue cobrir completamente o astro.

O resultado desse fenômeno é um círculo luminoso intenso que remete a um anel.

Diferente do eclipse total, nesse caso a Lua estará mais distante da Terra do que o normal — apogeu, para os cientistas.

Por estar mais longe, ela parece menor no céu e não consegue cobrir o Sol por inteiro. Assim, sobra uma borda brilhante ao redor da Lua, formando o efeito que fascina todos que o enxergam.

No Brasil, infelizmente, o evento não será visível a olho nu, mas poderá ser acompanhado por transmissões ao vivo na internet e por aplicativos especializados em astronomia.

Apesar do fascínio, a recomendação dos astrônomos é clara: jamais olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada.

O ano de 2026 contará com diversos eventos astronômicos, e o próximo deles é um eclipse lunar, no dia 3 de março, conhecido como “Lua de Sangue“, que fará a Lua adquirir tons avermelhados.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!