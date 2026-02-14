Barões da Pisadinha, Jiraya Uai e Zé Ricardo & Thiago farão shows gratuitos no pós-Carnaval em Goiânia; veja detalhes

Prefeitura anunciou programação com artistas de diferentes estilos populares

Augusto Araújo - 14 de fevereiro de 2026

Barões da Pisadinha, Jiraya Uai e Zé Ricardo & Thiago farão shows gratuitos no pós-Carnaval em Goiânia (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Goiânia anunciou a realização de uma programação de shows gratuitos no pós-Carnaval na capital.

As apresentações devem ocorrer nos dias 21, 22 e 28 de fevereiro e em 1º de março, espalhadas por bairros das regiões Noroeste, Leste e Norte da capital.

Entre os nomes confirmados estão artistas de diferentes estilos populares, como Barões da Pisadinha, Jiraya Uai, Zé Ricardo & Thiago, Carlos & Jader e DJ Wam Baster.

A proposta, segundo a prefeitura, é descentralizar os eventos e levar atrações gratuitas para diferentes pontos da cidade.

A abertura da programação será na Região Noroeste. Nos dias 21 e 22, a Praça Antares, no Setor Morada do Sol, recebe os shows a partir das 18h.

Na primeira noite, estão previstas apresentações de Carlos & Jader, Bruno & Denner e sets dos DJs Douth e Jiraya Uai.

No dia seguinte, sobem ao palco Breno Paixão, Zé Ricardo & Thiago, CDB e DJ Wam Baster.

A agenda continua no último fim de semana de fevereiro, quando os eventos chegam ao Jardim Novo Mundo, na Região Leste, e ao Jardim Pompeia, na Região Norte.

A prefeitura ainda deve divulgar detalhes de horários e estrutura dessas duas etapas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!