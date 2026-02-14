Casal é flagrado furtando lojas em shopping de Goiânia e acaba detido

Câmeras de segurança registraram toda a ação dos suspeitos, que se aproveitavam de distrações para cometer crime

Augusto Araújo
Casal foi detido após flagrante de furto em shopping. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 55 anos, e uma mulher, de 31, foram detidos em um shopping de Goiânia após serem flagrados furtando produtos em lojas no estabelecimento.

O caso aconteceu em um centro comercial localizado na Avenida Perimetral Norte, na região Norte da capital, na tarde desta sexta-feira (13).

Conforme é possível ver em imagens de câmeras de segurança, os suspeitos agiram juntos para subtrair os itens das lojas, se aproveitando de momentos de distração dos vendedores.

Porém, eles foram avistados e contidos pela equipe de segurança do shopping ainda no local.

Entre os produtos recuperados estavam uma jaqueta avaliada em cerca de R$ 400 e um perfume importado, estimado em aproximadamente R$ 1,2 mil.

Equipes policiais foram acionadas e compareceram ao estabelecimento, onde os envolvidos já se encontravam detidos.

O caso foi encaminhado para a delegacia responsável, que deve dar continuidade aos procedimentos legais. Os suspeitos devem responder por furto qualificado, visto que teriam agido em conjunto para cometer o crime.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

