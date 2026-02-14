Edilson Capetinha é expulso do BBB 26 por agressão

-
Edilson Capetinha foi expulso após confusão com Leandro Rocha.(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Edilson Capetinha foi expulso por agredir Leandro Rocha. Durante a madrugada, os dois discutiram dentro de um dos quartos da casa, trocaram xingamentos e o ex-jogador acabou empurrando o rosto do rival durante a briga.

O desentendimento começou quando Boneco entrou no quarto e acendeu a luz, incomodando quem dormia. Edilson reagiu irritado. “Eu estou dormindo. Não está vendo?”, disse. O brother rebateu: “Qual o problema? O quarto é coletivo”. O clima piorou quando o ex-atleta respondeu: “Está tirando essa onda porque está aqui dentro. Lá fora teria tomado um pau”.

Minutos depois, a discussão ficou ainda mais acalorada. Edilson passou a chamar o rival de “fuleiro”, enquanto Boneco reclamava da proximidade física. “Vai ficar me agredindo de graça? Me largue! Seu fuleiro. É porque eu estou aqui dentro, né?”, disse o Pipoca, mantendo as mãos para trás.

Durante o bate-boca, o ex-jogador empurrou o rosto do participante, e os dois precisaram ser separados por Babu Santana, que interveio para conter a situação.

Os vídeos rapidamente se espalharam nas redes sociais, e a frase “Capetinha expulso” chegou aos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. “Agrediu o Boneco na covardia”, escreveu um usuário. “Mais uma agressão dentro da casa”, afirmou outro.

