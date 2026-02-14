Estão abertas inscrições do concurso para candidatos ingressarem na FAB; confira datas e edital

Certame é um dos mais esperados por quem busca carreira nas Forças Armadas

Davi Galvão Davi Galvão -
Turma do Curso Preparatório de Cadetes do Ar (CPCAR). (Foto: Divulgação/FAB)
A Força Aérea Brasileira (FAB) publicou as instruções do Exame de Admissão à Primeira Turma do Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica com ingresso previsto para 2027. Ao todo, estão sendo ofertadas 175 vagas.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 06 de março, exclusivamente pela internet, mediante a uma taxa de participação de R$ 100.

Podem concorrer candidatos de ambos os sexos que cumpram as exigências previstas no edital. Para matrícula, é preciso ter no mínimo 17 anos e não completar 25 até 31 de dezembro de 2027, além de já ter concluído o Ensino Médio até a data da Concentração Final.

A seleção será composta por provas objetivas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física. Também fazem parte das etapas a Inspeção de Saúde, o Exame de Aptidão Psicológica e o Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF).

O concurso inclui ainda procedimentos específicos para candidatos que optarem pelo sistema de reserva de vagas para pretos e pardos, além da verificação documental complementar para indígenas e quilombolas e a etapa de Validação Documental.

As provas escritas estão previstas para 31 de maio. Já os aprovados em todas as fases deverão se apresentar em 10 de janeiro de 2027 na Escola de Especialistas de Aeronáutica, em Guaratinguetá (SP), onde o curso terá duração de dois anos.

Ao final da formação, o aluno aprovado será promovido a Terceiro-Sargento e poderá ser designado para atuar em unidades do Comando da Aeronáutica distribuídas pelo país, conforme a necessidade administrativa.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

