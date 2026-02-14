Quantos agachamentos por dia são suficientes para manter a força após os 50 anos, segundo especialistas

Movimento simples, feito com o peso do próprio corpo, pode ajudar a preservar músculos, equilíbrio e autonomia na maturidade

Isabella Victória - 14 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Depositphotos.com /AndrewLozovyi)

A partir dos 50 anos, manter a força muscular deixa de ser apenas uma questão estética e passa a ser fundamental para a autonomia no dia a dia.

Subir escadas, levantar da cadeira ou carregar compras depende diretamente da preservação da massa muscular — algo que tende a diminuir com o avanço da idade.

Mas há uma ferramenta simples, acessível e eficiente para combater esse processo: o agachamento.

Especialistas explicam que não existe um número mágico universal, mas há metas realistas capazes de manter o estímulo muscular necessário para evitar a perda progressiva de força.

Existe um número ideal?

De forma geral, uma meta prática para muitas pessoas acima dos 50 anos é alcançar cerca de 50 agachamentos por dia, divididos em séries ao longo do dia ou concentrados em uma sessão.

Outra estratégia eficaz é realizar treinos de resistência duas a três vezes por semana, com intensidade moderada.

O mais importante não é apenas a quantidade, mas três fatores fundamentais:

Frequência regular

Técnica correta

Progressão gradual de carga

Sem progressão, o corpo se adapta e deixa de evoluir.

O estímulo precisa crescer com o tempo, seja aumentando repetições, séries ou adicionando peso leve.

Por que o agachamento é tão eficiente?

O agachamento trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo.

Quadríceps,

Glúteos,

Parte posterior das coxas

Musculatura do core

Esse recrutamento amplo favorece uma resposta muscular importante para combater a perda de massa típica do envelhecimento.

Com prática constante, é comum perceber melhorias funcionais em poucas semanas.

Menos cansaço ao caminhar, mais estabilidade ao levantar e maior sensação de firmeza nas pernas são sinais frequentes de adaptação positiva.

Como começar com segurança

Para quem está iniciando, o ideal é seguir uma progressão simples:

Comece com 15 repetições, três vezes por semana. Após duas semanas, organize em séries que somem cerca de 30 a 50 repetições totais. Em torno de quatro a seis semanas, se a execução estiver estável, aumente para 50 repetições diárias. Depois desse período, considere adicionar carga leve, como halteres.

Esse processo gradual reduz risco de dor e lesão, além de manter a motivação.

Força também depende de recuperação

A manutenção muscular após os 50 também exige ingestão adequada de proteínas, boas noites de sono e intervalos de descanso.

O músculo se fortalece justamente no período de recuperação.

Para quem tem rotina corrida, distribuir pequenas séries ao longo do dia pode ser uma estratégia prática.

No fim, a preservação da força não depende de fórmulas complexas.

Com consistência, atenção à técnica e evolução gradual, o agachamento se torna um aliado simples e poderoso para manter autonomia e qualidade de vida na maturidade.

