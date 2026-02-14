Sesc Goiás abre diversas vagas com salários de até R$ 8,6 mil; veja como se inscrever

Oportunidades incluem funções operacionais, técnicas e de nível superior, com contratações em diferentes unidades; saiba como participar

Pedro Ribeiro - 14 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Sesc Goiás)

O Sesc Goiás está com processos seletivos abertos para o preenchimento de vagas efetivas e formação de cadastro de talentos em diferentes cidades do estado.

As oportunidades abrangem áreas operacionais, técnicas e administrativas, com exigências que variam conforme o cargo.

As seleções contemplam atuação presencial em unidades localizadas em Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Jataí, Pirenópolis e na cidade de Goiás.

Há vagas destinadas ao público em geral e também banco de talentos voltado a pessoas com deficiência.

Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, porteiro, vigia, camareiro, guarda-vidas, assistente técnico, analista em tecnologia e nutricionista.

Os salários variam de R$ 1.868,78 a R$ 8.667,76, a depender da função, carga horária e nível de qualificação exigido.

Passo a passo para se inscrever:

1. Acesse o Site do Sesc Goiás

2. Clique na Aba “Trabalhe Conosco”

3. Vá até o final da Pagina na seção “Nossas Oportunidades”

4. Escolha a vaga desejada e clique em “Ver Oportunidade”

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!