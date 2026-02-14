Sesc Goiás abre diversas vagas com salários de até R$ 8,6 mil; veja como se inscrever
Oportunidades incluem funções operacionais, técnicas e de nível superior, com contratações em diferentes unidades; saiba como participar
O Sesc Goiás está com processos seletivos abertos para o preenchimento de vagas efetivas e formação de cadastro de talentos em diferentes cidades do estado.
As oportunidades abrangem áreas operacionais, técnicas e administrativas, com exigências que variam conforme o cargo.
As seleções contemplam atuação presencial em unidades localizadas em Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Jataí, Pirenópolis e na cidade de Goiás.
Há vagas destinadas ao público em geral e também banco de talentos voltado a pessoas com deficiência.
Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de serviços gerais, porteiro, vigia, camareiro, guarda-vidas, assistente técnico, analista em tecnologia e nutricionista.
Os salários variam de R$ 1.868,78 a R$ 8.667,76, a depender da função, carga horária e nível de qualificação exigido.
Passo a passo para se inscrever:
1. Acesse o Site do Sesc Goiás
2. Clique na Aba “Trabalhe Conosco”
3. Vá até o final da Pagina na seção “Nossas Oportunidades”
4. Escolha a vaga desejada e clique em “Ver Oportunidade”
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!