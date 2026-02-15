Grave colisão na GO-060 deixa quatro mortos e cinco feridos em Nazário

Vítimas ficaram presas às ferragens após batida violenta entre dois carros de passeio na madrugada deste domingo (15)

Samuel Leão - 15 de fevereiro de 2026

Acidente ocorreu na região de Nazário, na GO-060. (Foto: Reprodução)

A madrugada deste domingo (15) foi marcada por uma tragédia na rodovia GO-060, no trecho que liga os municípios de Nazário e Turvânia. Uma violenta colisão frontal entre dois veículos de passeio resultou na morte de quatro pessoas e deixou outras cinco feridas, mobilizando frentes de resgate logo nas primeiras horas do dia.

O acidente ocorreu por volta das 06h, a cerca de 3km da saída de Nazário. Os veículos envolvidos, um VW Gol preto e um Fiat Palio prata, colidiram de frente com tanta força que quatro ocupantes ficaram encarcerados nas ferragens e não resistiram aos ferimentos, morrendo antes mesmo de receberem os primeiros socorros.

As equipes de socorro precisaram utilizar ferramentas hidráulicas de corte e expansão para retirar os corpos das ferragens. Entre as vítimas fatais estão três jovens de 14, 24 e 27 anos, além de uma quarta pessoa ainda não identificada.

Além dos óbitos, outras cinco pessoas foram resgatadas com vida do local, sendo duas encaminhadas para o Hospital Municipal de Nazário. As outras três foram levadas para o Hospital Regional de Montes Belos, sendo que uma delas estava em estado grave.

Devido à gravidade do impacto, o trecho da rodovia precisou ser sinalizado para evitar novos acidentes. A Polícia Rodoviária e a Polícia Técnico-Científica estiveram no local para realizar os trabalhos periciais que devem apontar as causas da colisão.

