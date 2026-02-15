Grave colisão na GO-060 deixa quatro mortos e cinco feridos em Nazário

Vítimas ficaram presas às ferragens após batida violenta entre dois carros de passeio na madrugada deste domingo (15)

Samuel Samuel Leão -
Acidente ocorreu na região de Nazário, na GO-060. (Foto: Reprodução)
Acidente ocorreu na região de Nazário, na GO-060. (Foto: Reprodução)

A madrugada deste domingo (15) foi marcada por uma tragédia na rodovia GO-060, no trecho que liga os municípios de Nazário e Turvânia. Uma violenta colisão frontal entre dois veículos de passeio resultou na morte de quatro pessoas e deixou outras cinco feridas, mobilizando frentes de resgate logo nas primeiras horas do dia.

O acidente ocorreu por volta das 06h, a cerca de 3km da saída de Nazário. Os veículos envolvidos, um VW Gol preto e um Fiat Palio prata, colidiram de frente com tanta força que quatro ocupantes ficaram encarcerados nas ferragens e não resistiram aos ferimentos, morrendo antes mesmo de receberem os primeiros socorros.

As equipes de socorro precisaram utilizar ferramentas hidráulicas de corte e expansão para retirar os corpos das ferragens. Entre as vítimas fatais estão três jovens de 14, 24 e 27 anos, além de uma quarta pessoa ainda não identificada.

Além dos óbitos, outras cinco pessoas foram resgatadas com vida do local, sendo duas encaminhadas para o Hospital Municipal de Nazário. As outras três foram levadas para o Hospital Regional de Montes Belos, sendo que uma delas estava em estado grave.

Devido à gravidade do impacto, o trecho da rodovia precisou ser sinalizado para evitar novos acidentes. A Polícia Rodoviária e a Polícia Técnico-Científica estiveram no local para realizar os trabalhos periciais que devem apontar as causas da colisão.

Samuel

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

