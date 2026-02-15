Jovem sobrevive a tentativa de feminicídio em Goiás após dirigir ensanguentada até o hospital

Vítima estava dormindo quando foi surpreendida pelo ex, que a esfaqueou e fugiu logo depois

Jovem foi atingida com pelo menos seis facadas.
Jovem foi atingida com pelo menos seis facadas. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 29 anos, conseguiu sobreviver a uma tentativa de feminicídio cometida pelo ex-companheiro ao dirigir sozinha e ensanguentada até o hospital, na madrugada deste domingo (15).

O caso aconteceu em Niquelândia, no Norte goiano. A vítima estava em casa, dormindo, quando foi surpreendida pelo suspeito, que a teria atingido com vários golpes de faca e fugido logo depois.

Temendo pela vida devido ao sangramento intenso, a jovem decidiu usar o próprio carro para chegar ao Hospital Municipal de Niquelândia Santa Efigênia.

Na unidade de saúde, a equipe médica constatou que ela havia sofrido seis ferimentos de faca – nas mãos, braços e também próximo à cintura.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e empreendeu buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado em um primeiro momento.

O caso foi formalmente registrado junto à Polícia Civil (PC), que fica responsável por tomar as próximas medidas cabíveis.

