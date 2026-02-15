Subtenente da PM reencontra homem que prendeu e se surpreende com testemunho em igreja
Policial de Goiás contou nas redes sociais o momento inesperado em que foi citado durante um culto por um ex-detento que afirmou ter mudado de vida
Em um dia qualquer, um subtenente da Polícia Militar de Goiás, em Luziânia, município do Entorno do Distrito Federal, foi até uma igreja, mas o que não imaginava era que teria uma surpresa.
Em um vídeo compartilhado no Instagram, o subtenente Raimundo Morais, conhecido por contar vivências da vida na PM nas redes sociais, relatou o dia em que reencontrou um rapaz que havia prendido anos antes.
“Fui à igreja com a minha esposa e o rapaz estava lá. Ele ficou me olhando de longe, e tal, e eu já fiquei em alerta. Nós, policiais, estamos sempre em alerta. E aí fiquei olhando para ele, ele olhando para mim… Ele baixou a cabeça e eu falei: ‘é, sei não, viu’”, relembrou o policial.
De início, o policial não reconheceu o “antigo conhecido”, mas a surpresa veio quando o ex-detento levantou a mão e se prontificou a dar um testemunho.
Na frente de todos na igreja, ele revelou que o subtenente Raimundo o havia prendido um tempo atrás, mas que mudou de vida, aceitou Jesus, pagou pelo crime e atualmente é uma nova pessoa.
Mesmo tendo sido preso, o rapaz agradeceu ao policial pela forma como agiu, levando-o para a delegacia sem permitir que o maltratassem.
Ao final do culto, surpreso com o que aconteceu, o subtenente contou que eles se cumprimentaram e foram embora.
O policial encerrou o vídeo com uma reflexão, afirmando que, em determinados tipos de crime, acredita em segunda chance.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!