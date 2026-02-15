Subtenente da PM reencontra homem que prendeu e se surpreende com testemunho em igreja

Policial de Goiás contou nas redes sociais o momento inesperado em que foi citado durante um culto por um ex-detento que afirmou ter mudado de vida

Isabella Valverde - 15 de fevereiro de 2026

Na frente de todos, rapaz agradeceu ao subtenente Raimundo Morais pela forma como foi tratado. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em um dia qualquer, um subtenente da Polícia Militar de Goiás, em Luziânia, município do Entorno do Distrito Federal, foi até uma igreja, mas o que não imaginava era que teria uma surpresa.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, o subtenente Raimundo Morais, conhecido por contar vivências da vida na PM nas redes sociais, relatou o dia em que reencontrou um rapaz que havia prendido anos antes.

“Fui à igreja com a minha esposa e o rapaz estava lá. Ele ficou me olhando de longe, e tal, e eu já fiquei em alerta. Nós, policiais, estamos sempre em alerta. E aí fiquei olhando para ele, ele olhando para mim… Ele baixou a cabeça e eu falei: ‘é, sei não, viu’”, relembrou o policial.

De início, o policial não reconheceu o “antigo conhecido”, mas a surpresa veio quando o ex-detento levantou a mão e se prontificou a dar um testemunho.

Na frente de todos na igreja, ele revelou que o subtenente Raimundo o havia prendido um tempo atrás, mas que mudou de vida, aceitou Jesus, pagou pelo crime e atualmente é uma nova pessoa.

Mesmo tendo sido preso, o rapaz agradeceu ao policial pela forma como agiu, levando-o para a delegacia sem permitir que o maltratassem.

Ao final do culto, surpreso com o que aconteceu, o subtenente contou que eles se cumprimentaram e foram embora.

O policial encerrou o vídeo com uma reflexão, afirmando que, em determinados tipos de crime, acredita em segunda chance.

