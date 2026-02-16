Motorista provoca acidente na Avenida Universitária e foge a pé abandonando carro e mulher com criança de colo

Toda a cena foi filmada por câmeras de segurança, que mostrou motociclistas sendo arremessados após o impacto

Davi Galvão - 16 de fevereiro de 2026

Acidente foi filmado por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente automobilístico foi registrado na manhã desta segunda-feira (16) de Carnaval, na Avenida Universitária, em Anápolis. Após a batida, o motorista causador da colisão abandonou o veículo e fugiu a pé.

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram o momento exato do incidente, que ocorreu por volta das 07h55, logo no cruzamento em frente a unidade da Bluefit na Vila Santa Isabel.

Nas imagens, é possível ver carros e motos parando na Universitária em virtude do semáforo vermelho quando um Renault Sandero não desacelera e colide contra duas motocicletas.

Um dos veículos leves tomba para o lado, enquanto o outro é arrastado pelo carro por cerca de cinco metros, de modo que os ocupantes foram lançados ao solo.

Logo após o impacto, saem duas mulheres do automóvel, uma delas carregando uma criança de colo, além do motorista, que aparece trajando uma camiseta avermelhada.

O condutor não ficou no local do acidente aguardando as autoridades e saiu correndo, deixando as outras passageiras para trás.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local. Ainda não se sabe a gravidade dos ferimentos dos motociclistas. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

