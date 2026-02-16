Motorista provoca acidente na Avenida Universitária e foge a pé abandonando carro e mulher com criança de colo

Toda a cena foi filmada por câmeras de segurança, que mostrou motociclistas sendo arremessados após o impacto

Davi Galvão Davi Galvão -
Acidente foi filmado por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)
Um grave acidente automobilístico foi registrado na manhã desta segunda-feira (16) de Carnaval, na Avenida Universitária, em Anápolis. Após a batida, o motorista causador da colisão abandonou o veículo e fugiu a pé.

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram o momento exato do incidente, que ocorreu por volta das 07h55, logo no cruzamento em frente a unidade da Bluefit na Vila Santa Isabel.

Nas imagens, é possível ver carros e motos parando na Universitária em virtude do semáforo vermelho quando um Renault Sandero não desacelera e colide contra duas motocicletas.

Um dos veículos leves tomba para o lado, enquanto o outro é arrastado pelo carro por cerca de cinco metros, de modo que os ocupantes foram lançados ao solo.

Logo após o impacto, saem duas mulheres do automóvel, uma delas carregando uma criança de colo, além do motorista, que aparece trajando uma camiseta avermelhada.

O condutor não ficou no local do acidente aguardando as autoridades e saiu correndo, deixando as outras passageiras para trás.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local. Ainda não se sabe a gravidade dos ferimentos dos motociclistas. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

 

 

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

