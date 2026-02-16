Motorista provoca acidente na Avenida Universitária e foge a pé abandonando carro e mulher com criança de colo
Toda a cena foi filmada por câmeras de segurança, que mostrou motociclistas sendo arremessados após o impacto
Um grave acidente automobilístico foi registrado na manhã desta segunda-feira (16) de Carnaval, na Avenida Universitária, em Anápolis. Após a batida, o motorista causador da colisão abandonou o veículo e fugiu a pé.
Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram o momento exato do incidente, que ocorreu por volta das 07h55, logo no cruzamento em frente a unidade da Bluefit na Vila Santa Isabel.
Nas imagens, é possível ver carros e motos parando na Universitária em virtude do semáforo vermelho quando um Renault Sandero não desacelera e colide contra duas motocicletas.
Um dos veículos leves tomba para o lado, enquanto o outro é arrastado pelo carro por cerca de cinco metros, de modo que os ocupantes foram lançados ao solo.
Logo após o impacto, saem duas mulheres do automóvel, uma delas carregando uma criança de colo, além do motorista, que aparece trajando uma camiseta avermelhada.
O condutor não ficou no local do acidente aguardando as autoridades e saiu correndo, deixando as outras passageiras para trás.
A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local. Ainda não se sabe a gravidade dos ferimentos dos motociclistas. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!