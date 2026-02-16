Três irmãos instalam barreira em rio, retiram 2 mil toneladas de lixo e transformam plástico em chinelos sustentáveis

Com 170 barreiras, 132 trabalhadores e nove centros de triagem, iniciativa alia ação emergencial e pressão por mudanças estruturais na gestão de resíduos

Gabriel Dias - 16 de fevereiro de 2026

Separação de lixo no projeto (Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Quando chove em Bali, o que desce pelos rios não é apenas água. Garrafas, sacolas, embalagens e até chinelos seguem o fluxo rumo ao mar. Desde a popularização do plástico, os rios nunca mais foram os mesmos.

Foi para interromper esse percurso que, em 2020, os irmãos Gary, Sam e Kelly Bencheghib — nativos de Bali — transformaram indignação em atitude. Desde então, mais de 2.000 toneladas de resíduos foram retiradas de cursos d’água em Bali e Java.

A iniciativa, batizada de Sungai Watch, surgiu após anos de observação da degradação ambiental em Bali. Mesmo com a proibição de plásticos de uso único em 2019, o volume de resíduos seguiu alto.

Sem um sistema adequado para a coleta e o tratamento de lixo descartável, os rios de Bali se tornaram rotas de escoamento de resíduos.

Com o surgimento da Sungai Watch, 170 barreiras flutuantes interceptam o material antes que ele avance.

A estrutura envolve 132 trabalhadores e nove centrais de triagem que processam cerca de 3 toneladas por dia, separando resíduos em aproximadamente 30 categorias.

Ainda assim, apenas um terço do lixo encontra caminho viável para reciclagem; cerca de 40% segue para aterros.

Parte do que é recolhido ganha nova vida: mais de 200 mil chinelos foram reaproveitados na produção de calçados, e sacolas plásticas passaram a compor móveis por meio de uma frente de design criada em 2024.

A operação prova que capturar resíduos é possível. O desafio maior é impedir que eles continuem chegando aos rios — tarefa que depende de financiamento contínuo, fiscalização efetiva e redução concreta do plástico descartável.

