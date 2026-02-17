Homem que invadiu lojas e “fez limpa” em joalheria de shopping em Goiânia é preso pela Rotam
Localizado, suspeito confessou o crime e disse ter vendido alguns dos itens, avaliados em mais de R$ 1 milhão, por R$ 56 mil
O homem que invadiu uma ótica, abriu um buraco na parede divisória e conseguiu furtar o equivalente a R$ 1,2 milhão em produtos de valor, em uma joalheria do Shopping Passeio das Águas, em Goiânia, foi preso na noite desta segunda-feira (16).
A ação foi executada por equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) na cidade de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal (DF) – a 164 km da capital.
Abordado, ele teria confessado o crime e detalhado que o furto foi planejado com cinco meses de antecedência, supostamente com ajuda de um funcionário de uma das lojas envolvidas.
No domingo (15), ele usou um controle de acesso clonado para invadir a ótica vizinha, esperou até quase 02h para abrir um buraco na parede do estoque e entrar na joalheria.
Junto com o suspeito, a Polícia Militar (PM) localizou alguns dos itens furtados, como uma corrente de ouro e três relógios. Outras peças já teriam sido vendidas pelo valor de R$ 56 mil.
O homem, identificado como Elisson Sousa Oliveira, já teria antecedentes criminais por roubos tanto em 2017, quanto em 2022. Ele foi levado até a Central de Flagrantes de Águas Lindas de Goiás, onde ficou à disposição das autoridades competentes.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!