Meteorologia faz alerta importante para pós-Carnaval em Goiás; confira previsão do tempo

Quarta-feira de Cinzas (18) deve ser marcada por sol entre nuvens, mas pancadas de chuva isoladas podem surpreender moradores

Samuel Leão - 17 de fevereiro de 2026

Chuva caindo em Anápolis. (Foto: Portal 6)

A festa acabou, mas o clima de “ressaca” em Goiás deve ser acompanhado de atenção redobrada com o céu. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um novo boletim apontando que a combinação entre calor e umidade continuará favorecendo a formação de áreas de instabilidade em todo o estado nesta quarta-feira (18).

O alerta principal vai para a possibilidade de chuvas intensas em pontos isolados, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios, transformando o calor típico do verão goiano em temporais repentinos.

Em Goiânia, os termômetros devem registrar uma variação entre 20 °C e 31 °C. A capital terá um dia de sol com muitas nuvens, mas a previsão indica uma precipitação estimada em 5,0 mm.

Apesar do volume parecer baixo, a meteorologia reforça que, devido ao aquecimento diurno, as pancadas podem ocorrer de forma localizada e com forte intensidade, principalmente entre o final da tarde e o início da noite, exigindo cuidado dos motoristas que retornam à rotina.

Já em Anápolis, o clima deve ser um pouco mais ameno em comparação à capital, com a temperatura mínima batendo na casa dos 18 °C e a máxima não ultrapassando os 29 °C. O volume de chuva esperado para a cidade é de 4,0 mm.

O cenário para os anapolinos segue o padrão de nebulosidade variável, onde períodos de sol se intercalam com a possibilidade de chuvas rápidas, típicas desta época do ano, mantendo a umidade relativa do ar em níveis confortáveis, variando entre 45% e 95%.

Na região de Rio Verde, no Sudoeste goiano, o calor será mais sentido, com as temperaturas oscilando entre 21 °C e 31 °C. A cidade tem a maior previsão de chuva entre os três municípios citados, com um volume estimado de 6,0 mm.

A umidade elevada na região favorece pancadas de chuva que podem ser mais volumosas, o que demanda atenção redobrada para quem trafega pelas rodovias da região, onde a visibilidade pode ser afetada rapidamente por tempestades isoladas.

