Comerciante denuncia vidraça quebrada por pedra durante roçagem da Comurg em Goiânia

Diversos moradores têm se queixado de funcionários trabalhando sem o devido aparato de proteção

Ícaro Gonçalves - 18 de fevereiro de 2026

Vídeo mostra vidraça quebrada por pedra arremessada durante trabalho de roçagem (Imagem: Captura de tela/ Reprodução)

O trabalho de roçagem do mato nas ilhas das avenidas de Goiânia acabou dando prejuízo para um comerciante da Avenida Xingu, no Parque Amazônia, na manhã desta quarta-feira (18).

Em denúncia filmada, o empresário alega que uma pedra voou em direção à vidraça do estabelecimento no momento que trabalhadores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) faziam a roçagem do local. O vidro quebrou na hora.

Nas imagens, cedidas pelo portal Parque Amazônia Notícias (@parqueamazonianoticias), é possível identificar três funcionários fazendo o corte do mato com máquinas roçadeiras, e em pontos diferentes.

Porém, apenas um aparece no vídeo ao lado de uma tela vertical de segurança, que evita o arremesso de pedras, folhas de mato e detritos.

“O [funcionário] de lá de tudo sem tela, o de cá também sem tela. Só pra deixar registrado”, disse o morador em tom de indignação.

Nos comentários do vídeo, diversos moradores relatam casos parecidos. São flagrantes de funcionários da Comurg fazendo o controle do mato sem o devido aparato de proteção a pedestres, carros, motos e fachadas de vidro.

“Os caras usam 1 metro de tela cheia de buracos e acha que vai evitar alguma coisa, tem base não. Quem vai pagar o prejuízo?”, questionou um seguir. “Estavam segunda-feira na T-63. Era pedra para tudo quanto é lado”, relatou outro.

“Todos os dias acontecendo isso, e nada se resolve, o transtorno para receber é absurdo”, disse um terceiro.

A reportagem entrou em contato com a Comurg questionando sobre o ocorrido. Em nota, a companhia informou que os prejudicados devem comparecer à sede para informar o ocorrido e iniciar o processo de indenização.

Confira a nota na íntegra:

“A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) lamenta o ocorrido e informa que o proprietário do estabelecimento deve comparecer ao setor de protocolo da Companhia para relatar formalmente o fato e apresentar três orçamentos referentes aos danos para solicitar o ressarcimento.

O atendimento é realizado na sede administrativa da Comurg, localizada na Vila Aurora, em Goiânia.”

