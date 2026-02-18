Conheça a cidade que supera Campos do Jordão e Monte Verde em tranquilidade e contato com a natureza

Pertinho de Campos do Jordão, um destino menor e mais calmo conquista pela serra, flores, trilhos e clima acolhedor

18 de fevereiro de 2026

Enquanto Campos do Jordão e Monte Verde costumam lotar em feriados e temporadas de frio, há um destino na Serra da Mantiqueira que se destaca por outro motivo: a experiência de viajar sem pressa. O cenário é de ruas pequenas, clima de serra e atrações ao ar livre que favorecem o silêncio e o contato com a natureza.

A cidade é Santo Antônio do Pinhal (SP), frequentemente citada como alternativa “logo ao lado” de Campos do Jordão, mas com um ritmo mais contido. Para quem busca tranquilidade, o apelo está em roteiros de mirantes, jardins e trilhas leves e, ao mesmo tempo, com menos disputa por espaço.

O que torna Santo Antônio do Pinhal um destino mais calmo

A experiência tende a ser mais contemplativa porque a cidade concentra atrativos que não dependem de agito. Mirantes e áreas verdes aparecem como eixo do passeio, favorecendo caminhadas curtas, pausas para fotos e tempo de observação da serra.

Entre os pontos mais procurados estão o Pico Agudo, associado a vista panorâmica e atividades como voo livre em determinados períodos, além de mirantes urbanos que ajudam a “enxergar” a Mantiqueira sem grandes deslocamentos.

Também entram no roteiro atrações mais “de centro”, que funcionam bem para quem quer circular devagar, como espaços de artesanato e marcos turísticos listados no guia oficial do destino.

O que fazer na cidade: jardins, mirantes e cachoeira

Uma das paradas mais conhecidas é o Jardim dos Pinhais Ecco Parque, descrito como um parque de jardins temáticos e frequentemente recomendado para quem quer natureza com estrutura e paisagismo.

Para vista de serra, além do Pico Agudo, o município reúne opções como o Mirante Nossa Senhora Auxiliadora e o Mirante do Cruzeiro, presentes nas listas oficiais de atrativos e citados em guias como pontos de contemplação.

Já para quem prefere banho de natureza, a Cachoeira do Lageado aparece como um dos passeios mais populares, com menção a trilhas, área de permanência e infraestrutura básica em descrições turísticas locais.

Como montar um roteiro prático para 1 ou 2 dias

Em um dia, o roteiro costuma funcionar melhor com atrações “de impacto visual”: um mirante pela manhã, jardim temático no meio do dia e centro da cidade no fim da tarde. O portal turístico local, inclusive, organiza a cidade por roteiros (central, Pico Agudo e outros), o que facilita planejar por região.

Para dois dias, a sugestão é separar a viagem por “climas”: um dia mais contemplativo (mirantes e jardins) e outro mais natural (cachoeira e trilhas), evitando deslocamentos longos e mantendo a proposta de tranquilidade.

E, para quem gosta de um toque histórico no passeio, a cidade também divulga atrativos como a Estação Eugênio Lefèvre no guia turístico oficial, que conversa com a estética serrana mostrada no vídeo e rende paradas rápidas para fotos.

