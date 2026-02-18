Pipoca de cinema sem óleo: como fazer usando a técnica da água
Com apenas três ingredientes e poucos minutos no micro-ondas, você prepara uma pipoca crocante e muito mais leve
Se você acha que pipoca crocante só fica boa com óleo, é hora de conhecer a técnica da água. Simples, prática e muito mais leve, ela permite preparar pipoca sem gordura e ainda assim manter a textura crocante.
Melhor ainda: dá para fazer tudo no micro-ondas, em poucos minutos.
A proposta é usar apenas milho de pipoca, água e sal. O vapor gerado no aquecimento é o responsável por ajudar no estouro dos grãos, garantindo uma pipoca leve e soltinha.
O segredo está na forma de preparo.
Pipoca crocante sem óleo no micro-ondas
- Milho de pipoca
- Água
- Sal
Modo de preparo
- Coloque o milho de pipoca em um recipiente próprio para micro-ondas.
- Adicione um pouco de água e sal e misture bem.
- Cubra com plástico filme, deixando bem esticado.
- Com um palito de churrasco, faça vários furinhos no plástico para permitir a saída do vapor.
- Leve ao micro-ondas por cerca de cinco minutos.
Pronto. A pipoca fica super crocante, leve e sem óleo.
Aqui em casa, depois que essa técnica virou rotina, a pipoca tradicional quase saiu de cena. É prática, rápida e perfeita para um lanche mais leve, sem abrir mão da crocância que lembra pipoca de cinema.
