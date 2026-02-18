Policial vítima de acidente de moto não resiste e morre após 12 dias internada, em Goiânia

Falecimento foi confirmado pela Fundação Tiradentes, que lamenta a perda da sargento

Ícaro Gonçalves - 18 de fevereiro de 2026

Policial estava internada em estado grave no Hugol desde o dia 06 de fevereiro (Imagens: Governo de Goiás e Reprodução)

A sargento da Polícia Militar de Goiás (PM) Flávia Rosa Campos, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos de um acidente de moto e morreu na manhã desta quarta-feira (18), em Goiânia.

Ela estava internada em estado grave no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) desde o dia 06 de fevereiro, após sofrer um acidente de moto no cruzamento da Avenida Pio XXII com a Rua do Trabalho, no setor Rodoviário, em Goiânia.

O falecimento foi confirmado pela Fundação Tiradentes, instituição de assistência social dos policiais militares de Goiás. A data e local do velório ainda serão divulgados.

Em nota, a fundação lamentou o falecimento da sargento, e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

A morte de Flávia Campos gerou grande comoção nas redes sociais, com diversas homenagens e mensagens de despedida.

“Uma grande perda! Descanse em paz, minha amiga! Que Deus conforte o coração da família e dos amigos!”, lamentou uma amiga próxima.

“Meus sentimentos aos familiares. Que Deus possa ampará-los nesse momento de dor, dando o conforto de que necessitam!”, disse outra.

Relembre o acidente

O acidente que vitimou Flávia aconteceu entre um carro e uma motocicleta no fim da tarde de sexta-feira (06), na Avenida Pio XXII, no cruzamento com a Rua do Trabalho, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que a sargento estava na garupa da moto. Em certo momento, ela e o piloto iriam atravessar a Avenida, quando bateram na lateral esquerda de um carro branco que passava pela via.

Com o impacto, ambos ficaram feridos e precisaram de atendimento imediato. Flávia foi inicialmente atendida por uma unidade de resgate, mas acabou sendo transportada por helicóptero ao Hugol, com suspeita de traumatismo craniano.

O motociclista sofreu uma contusão no tórax, lesão na parte interna da coxa esquerda, além de um ferimento no queixo.

O motorista do carro permaneceu no local durante toda a ocorrência e prestou esclarecimentos às autoridades. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e, logo depois, liberado.

