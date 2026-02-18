Truque simples e barato para evitar o mau cheiro no lixo do banheiro
Um item comum que muita gente tem em casa ajuda a absorver a umidade no fundo da lixeira e reduzir o mau cheiro de forma simples e econômica
Basta abrir a lixeira do banheiro para perceber: às vezes o problema não é quantidade de lixo, e sim o cheiro que aparece “do nada”.
Mesmo com o saco fechado e a tampa no lugar, o odor insiste — principalmente em dias quentes.
Na prática, o culpado costuma ser um detalhe invisível: a umidade que se acumula no fundo, formando aquele líquido que deixa tudo melado, favorece bactérias e faz o mau cheiro se espalhar.
A solução, porém, é mais simples do que parece: colocar uma folha de jornal no fundo da lixeira.
Por que o jornal funciona tão bem?
O jornal tem uma estrutura fibrosa e altamente absorvente.
Ou seja, quando qualquer líquido escorre — seja de papel higiênico úmido, lenços, algodão ou resíduos orgânicos — o papel retém parte dessa umidade antes que ela se transforme em acúmulo no fundo.
Com menos líquido “livre” dentro do balde, o ambiente fica menos favorável para proliferação de bactérias e, consequentemente, o cheiro diminui.
Além disso, a limpeza fica mais fácil, já que o jornal reduz aquele cenário comum em que o saco não chega a vazar, mas deixa o fundo úmido e grudado.
Como usar o truque no dia a dia
O passo a passo é rápido e não exige nenhum produto extra:
- Forre o fundo da lixeira com 2 a 4 folhas de jornal abertas, cobrindo toda a base.
- Pressione levemente para o papel encaixar e não dobrar quando o saco entrar.
- Coloque o saco de lixo por cima e ajuste bem nas bordas.
- Sempre que possível, mantenha a tampa fechada.
- Troque o jornal junto com o saco, principalmente em dias quentes ou quando houver descarte úmido.
Dicas simples para potencializar o efeito
Embora o jornal ajude bastante, alguns hábitos deixam o resultado ainda melhor:
- Evite jogar líquidos no lixo, como restos de café, água do enxágue ou caldos.
- Se houver muito descarte úmido, esvazie a lixeira com mais frequência.
- Sempre que der, deixe o banheiro mais ventilado, já que calor e abafamento intensificam odores.
Esses detalhes reduzem a formação do “chorume” e impedem que o cheiro volte rapidamente.
É uma opção mais sustentável?
Sim. Em vez de usar produtos que apenas mascaram o odor, o jornal funciona como uma base prática e reaproveitável, dando um novo uso ao papel antes do descarte.
No fim das contas, o truque é simples, barato e eficiente: mantendo o fundo da lixeira mais seco, o mau cheiro perde espaço.
