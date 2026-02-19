4 folgas no mês: goianos terão novos ‘feriadões’ prolongados após o Carnaval; veja o calendário

Abril concentra datas nacionais e pontos facultativos que podem garantir mais tempo de descanso

Pedro Ribeiro - 19 de fevereiro de 2026

Centro Histórico de Pirenópolis – GO. (Foto: Divulgação/Pirenópolis)

Após o descanso prolongado do Carnaval, os goianos já podem se preparar para outros ‘feriadões’ que estão por vir em 2026.

O mês de abril, principalmente, promete ser um dos mais vantajosos do ano para quem deseja aproveitar dias consecutivos de folga.

A Paixão de Cristo será celebrada no dia 3 de abril, uma sexta-feira. Dois dias depois, em 5 de abril, ocorre a Páscoa.

Já no dia 21 de abril, terça-feira, é comemorado o feriado nacional de Tiradentes. Para servidores federais, o dia 20 de abril (segunda-feira) foi definido como ponto facultativo, o que pode gerar um período prolongado de descanso.

Além de abril, outros meses também oferecem boas oportunidades. Em maio, o Dia do Trabalho será em uma sexta-feira (1º).

Em junho, Corpus Christi cairá em 4 de junho (quinta-feira), com ponto facultativo também no dia 5 para a administração federal.

No segundo semestre, o calendário reserva datas estratégicas como a Independência do Brasil (7 de setembro, segunda-feira) e Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro, segunda-feira).

Novembro será um dos meses com maior número de datas nacionais: Finados (2, segunda-feira), Proclamação da República (15, domingo) e Dia da Consciência Negra (20, sexta-feira).

O ano termina com o Natal (25 de dezembro, sexta-feira), além de pontos facultativos nas vésperas de Natal e Ano Novo após as 13h.

