Encontrado corpo de funcionário de pamonharia morto e carbonizado em Goiânia

Suspeito confessou o crime dias após a morte da vítima, indicando área próxima onde ele estaria

Natália Natália Sezil -
Nilson Evangelista Gonçalves, funcionário de uma pamonharia, tinha 54 anos. Corpo foi encontrado no Residencial Itaipú.
Nilson Evangelista Gonçalves, funcionário de uma pamonharia, tinha 54 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O corpo de Nilson Evangelista Gonçalves, funcionário de uma pamonharia que foi morto e carbonizado em Goiânia no dia 07 de fevereiro, foi encontrado em uma área de mata na manhã desta quinta-feira (19).

A Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) vinha buscando na área pelo menos desde o último domingo (15), quando Gabriel Jacinto, de 23 anos, confessou o crime e indicou a área próxima onde o corpo teria sido desovado.

Durante a manhã, um morador que passava por uma área de vegetação no Residencial Itaipú teria se deparado com o corpo, relatando o ocorrido à Polícia Civil (PC).

Leia também

Segundo o suposto autor contou ao Portal Uai Notícias, o homicídio seria motivado por vingança, visto que o pamonheiro teria abusado sexualmente de um irmão do suspeito.

De acordo com Gabriel, ele não agiu sozinho. Em vez disso, teve a ajuda de dois conhecidos para abordar a vítima no portão de casa e, depois, mover o corpo e atear fogo.

Isso ainda deve ser apurado pela DIH, responsável por confirmar a dinâmica do crime e identificar os responsáveis. O suspeito segue à disposição da Justiça.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Natália

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.