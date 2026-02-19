Encontrado corpo de funcionário de pamonharia morto e carbonizado em Goiânia
Suspeito confessou o crime dias após a morte da vítima, indicando área próxima onde ele estaria
O corpo de Nilson Evangelista Gonçalves, funcionário de uma pamonharia que foi morto e carbonizado em Goiânia no dia 07 de fevereiro, foi encontrado em uma área de mata na manhã desta quinta-feira (19).
A Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) vinha buscando na área pelo menos desde o último domingo (15), quando Gabriel Jacinto, de 23 anos, confessou o crime e indicou a área próxima onde o corpo teria sido desovado.
Durante a manhã, um morador que passava por uma área de vegetação no Residencial Itaipú teria se deparado com o corpo, relatando o ocorrido à Polícia Civil (PC).
Segundo o suposto autor contou ao Portal Uai Notícias, o homicídio seria motivado por vingança, visto que o pamonheiro teria abusado sexualmente de um irmão do suspeito.
De acordo com Gabriel, ele não agiu sozinho. Em vez disso, teve a ajuda de dois conhecidos para abordar a vítima no portão de casa e, depois, mover o corpo e atear fogo.
Isso ainda deve ser apurado pela DIH, responsável por confirmar a dinâmica do crime e identificar os responsáveis. O suspeito segue à disposição da Justiça.
