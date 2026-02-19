Ação evangélica comove passageiros com louvores em terminal de Goiânia

Grupo reuniu mais de 130 missionários e ganhou repercussão nas redes após vídeos passageiros comovidos durante as apresentações

Pedro Ribeiro - 19 de fevereiro de 2026

Uma mobilização evangélica realizada no Terminal Bandeiras, em Goiânia, levou música e mensagens de fé para dentro de ônibus do transporte coletivo da capital.

A iniciativa reuniu mais de 130 pessoas e contou com a participação do cantor gospel Allan Machado, da IDE Escola Missionária, além dos missionários Jey Reis, da Escola Kings, e Lucas Teodoro, do Aviva.

A ação ocorreu no dia 4 de fevereiro e foi organizada em menos de 12 horas.

Após iniciarem no terminal, os participantes seguiram para alguns veículos, onde pediam autorização aos passageiros antes de cantar e compartilhar a mensagem.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram pessoas emocionadas durante as apresentações.

Durante as abordagens, os missionários ouviram depoimentos de pessoas que enfrentavam depressão e afirmaram ter encontrado esperança após a mensagem.

Também houve relatos de passageiros que disseram ter desistido de tirar a própria vida.

Em entrevista ao Mais Goiás, Allan Machado afirmou que o objetivo não é promover um espetáculo, mas compartilhar a fé em diferentes lugares.

Segundo ele, o trabalho é desenvolvido há mais de dez anos em diferentes estados brasileiros e também em outros países.

Além das apresentações em espaços públicos, o grupo realiza ações em comunidades, asilos e orfanatos.

Assista:

