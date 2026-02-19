Morador de Anápolis consegue medida protetiva contra ex após perseguição e controle das contas bancárias

Suspeito chegou a invadir contas bancárias da vítima, tomar posse de aluguéis recebidos e até interferir no CNPJ dele

Ícaro Gonçalves - 19 de fevereiro de 2026

Caso aconteceu em Anápolis (Foto: Prefeitura de Anápolis/ Samuel Sousa)

Um homem morador de Anápolis conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra o ex-companheiro, suspeito de perseguir e controlar as contas bancárias dele. A decisão reconheceu que a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada a relações homoafetivas.

Conforme o portal Rota Jurídica, a vítima, que não teve a identidade revelada, relatou no processo que manteve um relacionamento de nove anos com o ex-companheiro.

Após o término, o ex começou a controlar e a coagir o homem, como por exemplo, acessando e movimentando as contas bancárias dele.

A denúncia apresentada também relata casos em que o suspeito tomava posse de aluguéis recebidos de imóveis, e até interferia em questões burocráticas ligadas ao CNPJ da vítima.

Ao analisar o caso, o juiz plantonista Alessandro Manso e Silva entendeu que a Lei Maria da Penha pode ser aplicada a casos de violência doméstica mesmo entre casais gays, desde que demonstrado contexto de vulnerabilidade concreta de uma das partes.

O magistrado também considerou haver indícios de violência doméstica nas modalidades psicológica e patrimonial.

Com isso, o suspeito dos crimes não poderá mais se aproximar a menos de 300 metros da vítima e da residência dele, nem entrar em contato por meio de nenhum tipo de aparelho.

O juiz também autorizou o fornecimento de dispositivo eletrônico de proteção, conhecido como “botão do pânico”.

Os demais pedidos feitos, como de restituição de bens e interrupção dos acessos às contas bancárias, ainda serão analisados pela Justiça.

