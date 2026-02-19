O segredo das cozinheiras para fazer lentilhas perfeitas com truque simples

Detalhe no preparo pode mudar completamente o sabor e a textura da lentilha, segundo quem entende do assunto

Layne Brito - 19 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

A lentilha é daqueles alimentos que parecem fáceis, mas nem sempre ficam do jeito que a gente imagina. Às vezes sai sem graça, com gosto “aguado”, ou com a textura errada, desmanchando demais ou dura por dentro.

Por isso, cozinheiras mais experientes costumam apostar em um truque simples, mas decisivo, para garantir um resultado mais saboroso: começar tudo com um bom refogado.

O segredo está em preparar, antes de incorporar a lentilha ao cozimento, uma base aromática com azeite e alho e finalizar com um toque de páprica.

Esse passo rápido faz diferença porque “ativa” os aromas no calor e ajuda a espalhar o sabor por todo o prato. Como a lentilha tem um gosto naturalmente suave, ela absorve muito bem temperos e ganha outra presença quando recebe esse reforço logo no início.

Na prática, o processo é simples. O alho dourado no azeite cria um perfume que já muda a cozinha, e a páprica entra para dar profundidade, podendo trazer um toque mais adocicado ou levemente defumado, dependendo do tipo escolhido.

Quando essa base encontra a lentilha e a água do cozimento, o caldo fica mais rico e o resultado tende a ser bem mais gostoso, mesmo sem muitos ingredientes.

O tempo de cozimento também é essencial para acertar no ponto. Em panela comum, depois que levantar fervura, a lentilha deve cozinhar em fogo médio a baixo por cerca de 20 a 30 minutos, até ficar macia, mas ainda inteira.

Já na panela de pressão, o tempo cai para aproximadamente 10 a 15 minutos após pegar pressão. O ideal é provar para garantir que os grãos estejam cozidos, sem desmanchar.

Outro ponto é que esse truque não serve só para “temperar”, mas para dar identidade ao prato. A lentilha deixa de ser um acompanhamento básico e vira uma opção mais completa, com cara de comida bem feita.

A técnica também combina com variações fáceis, como acrescentar cebola, louro, cheiro-verde ou legumes, sem perder a simplicidade.

No fim, o que as cozinheiras defendem é uma lógica antiga: comida boa começa no refogado.

E, no caso da lentilha, bastam poucos minutos e três ingredientes, aliados ao tempo correto de cozimento, para transformar o sabor e deixar o prato com textura e aroma muito mais agradáveis.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!