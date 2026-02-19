O segredo das cozinheiras para fazer lentilhas perfeitas com truque simples
Detalhe no preparo pode mudar completamente o sabor e a textura da lentilha, segundo quem entende do assunto
A lentilha é daqueles alimentos que parecem fáceis, mas nem sempre ficam do jeito que a gente imagina. Às vezes sai sem graça, com gosto “aguado”, ou com a textura errada, desmanchando demais ou dura por dentro.
Por isso, cozinheiras mais experientes costumam apostar em um truque simples, mas decisivo, para garantir um resultado mais saboroso: começar tudo com um bom refogado.
O segredo está em preparar, antes de incorporar a lentilha ao cozimento, uma base aromática com azeite e alho e finalizar com um toque de páprica.
Esse passo rápido faz diferença porque “ativa” os aromas no calor e ajuda a espalhar o sabor por todo o prato. Como a lentilha tem um gosto naturalmente suave, ela absorve muito bem temperos e ganha outra presença quando recebe esse reforço logo no início.
Na prática, o processo é simples. O alho dourado no azeite cria um perfume que já muda a cozinha, e a páprica entra para dar profundidade, podendo trazer um toque mais adocicado ou levemente defumado, dependendo do tipo escolhido.
Quando essa base encontra a lentilha e a água do cozimento, o caldo fica mais rico e o resultado tende a ser bem mais gostoso, mesmo sem muitos ingredientes.
O tempo de cozimento também é essencial para acertar no ponto. Em panela comum, depois que levantar fervura, a lentilha deve cozinhar em fogo médio a baixo por cerca de 20 a 30 minutos, até ficar macia, mas ainda inteira.
Já na panela de pressão, o tempo cai para aproximadamente 10 a 15 minutos após pegar pressão. O ideal é provar para garantir que os grãos estejam cozidos, sem desmanchar.
Outro ponto é que esse truque não serve só para “temperar”, mas para dar identidade ao prato. A lentilha deixa de ser um acompanhamento básico e vira uma opção mais completa, com cara de comida bem feita.
A técnica também combina com variações fáceis, como acrescentar cebola, louro, cheiro-verde ou legumes, sem perder a simplicidade.
No fim, o que as cozinheiras defendem é uma lógica antiga: comida boa começa no refogado.
E, no caso da lentilha, bastam poucos minutos e três ingredientes, aliados ao tempo correto de cozimento, para transformar o sabor e deixar o prato com textura e aroma muito mais agradáveis.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!