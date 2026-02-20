Morre motociclista que colidiu com trator em Palmeiras de Goiás

Renato Bonifácio da Silva chegou a ser transportado de helicóptero para o Hugol, em Goiânia, devido à gravidade dos ferimentos

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Morre motociclista que colidiu com trator em Palmeiras de Goiás
Renato Bonifácio da Silva faleceu 3 dias após acidente. (Foto: Reprodução)

Foi confirmada a morte de Renato Bonifácio da Silva, motociclista de 38 anos que sofreu um gravíssimo acidente na tarde da última segunda-feira (16), em Palmeiras de Goiás, cidade a cerca de 90 km de Goiânia.

Ele estava em uma motocicleta que colidiu com um trator pulverizador no Setor Belo Horizonte, em frente a um posto de combustíveis da região.

Com a força da colisão, o condutor da motocicleta sofreu traumatismo craniano. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Natalino Alberto de Morais, em um primeiro momento.

Leia também

No regional, Renato foi estabilizado, mas devido a gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Apesar dos esforços das equipes médicas, o óbito do motociclista foi confirmado na última quinta-feira (19).

O condutor do trator pulverizador também foi levado a uma unidade de saúde para avaliação médica. Em seguida, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.