Morre motociclista que colidiu com trator em Palmeiras de Goiás

Renato Bonifácio da Silva chegou a ser transportado de helicóptero para o Hugol, em Goiânia, devido à gravidade dos ferimentos

Augusto Araújo - 20 de fevereiro de 2026

Renato Bonifácio da Silva faleceu 3 dias após acidente. (Foto: Reprodução)

Foi confirmada a morte de Renato Bonifácio da Silva, motociclista de 38 anos que sofreu um gravíssimo acidente na tarde da última segunda-feira (16), em Palmeiras de Goiás, cidade a cerca de 90 km de Goiânia.

Ele estava em uma motocicleta que colidiu com um trator pulverizador no Setor Belo Horizonte, em frente a um posto de combustíveis da região.

Com a força da colisão, o condutor da motocicleta sofreu traumatismo craniano. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Natalino Alberto de Morais, em um primeiro momento.

No regional, Renato foi estabilizado, mas devido a gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Apesar dos esforços das equipes médicas, o óbito do motociclista foi confirmado na última quinta-feira (19).

O condutor do trator pulverizador também foi levado a uma unidade de saúde para avaliação médica. Em seguida, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos à autoridade policial.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

