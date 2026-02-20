Mulher de 70 anos é resgatada após denunciar violência dentro de casa em Anápolis

Suspeito é filho da vítima e teria descumprido medidas judiciais

Pedro Ribeiro - 20 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma idosa, de 70 anos, foi resgatada na tarde desta sexta-feira (20), no Bairro de Lourdes, em Anápolis, após relatar que vinha sofrendo agressões físicas, ameaças e cárcere privado dentro da própria casa.

O principal suspeito é o filho da vítima, que já possui antecedentes por violência contra a mãe.

Ele havia sido preso anteriormente, acusado de tentar incendiar o corpo da idosa, mas respondia em liberdade, mesmo com medidas judiciais que o proibiam de se aproximar dela.

De acordo com o relato, o homem teria descumprido as determinações e voltado a frequentar a residência. A idosa afirmou que era mantida trancada e sofria agressões constantes.

Em um dos episódios mais recentes, o suspeito teria tentado enforcá-la para imobilizá-la e tirar uma foto de seu rosto.

A intenção seria utilizar a imagem para acessar o aplicativo bancário da vítima por meio de reconhecimento facial e contratar um empréstimo em seu nome.

Mesmo abalada, a mulher conseguiu pedir ajuda pelo telefone. Após o resgate, ela foi encaminhada para um abrigo da cidade, onde permanece sob proteção.

O caso segue sob investigação, e o suspeito ainda não foi localizado.

