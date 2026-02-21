Motorista é arremessado para fora do carro e morre após capotamento em rodovia goiana

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegarem ao local encontraram vítima com ferimentos gravíssimos

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Motorista é arremessado para fora do carro e morre após capotamento em rodovia goiana
Motorista foi arremessado para fora de carro durante capotamento. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 40 anos, morreu na manhã deste sábado (21) após um grave acidente na GO-164, na zona rural de São Luís de Montes Belos, no trecho que liga o município a Sanclerlândia.

O veículo seguia pela rodovia quando, por motivos ainda não esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção nas proximidades do km 400. O automóvel saiu da pista e capotou logo em seguida.

Durante o acidente, o motorista foi arremessado para fora do carro e sofreu ferimentos gravíssimos.

Leia também

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegarem ao local constataram que a vítima já estava sem sinais vitais.

De acordo com os socorristas, o homem apresentava traumatismo craniano severo e múltiplas lesões incompatíveis com a vida.

A Polícia Militar também esteve no local e, conforme os primeiros levantamentos, não houve envolvimento de outros veículos. O caso foi registrado como acidente provocado pela própria vítima.

A Polícia Científica realizou a perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O carro, que teve danos de média monta, foi liberado no local.

As circunstâncias do acidente devem ser analisadas pelas autoridades.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.