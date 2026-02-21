Motorista é arremessado para fora do carro e morre após capotamento em rodovia goiana
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegarem ao local encontraram vítima com ferimentos gravíssimos
Um motorista, de 40 anos, morreu na manhã deste sábado (21) após um grave acidente na GO-164, na zona rural de São Luís de Montes Belos, no trecho que liga o município a Sanclerlândia.
O veículo seguia pela rodovia quando, por motivos ainda não esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção nas proximidades do km 400. O automóvel saiu da pista e capotou logo em seguida.
Durante o acidente, o motorista foi arremessado para fora do carro e sofreu ferimentos gravíssimos.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegarem ao local constataram que a vítima já estava sem sinais vitais.
De acordo com os socorristas, o homem apresentava traumatismo craniano severo e múltiplas lesões incompatíveis com a vida.
A Polícia Militar também esteve no local e, conforme os primeiros levantamentos, não houve envolvimento de outros veículos. O caso foi registrado como acidente provocado pela própria vítima.
A Polícia Científica realizou a perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O carro, que teve danos de média monta, foi liberado no local.
As circunstâncias do acidente devem ser analisadas pelas autoridades.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!