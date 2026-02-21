“Pedimos acolhimento”: comerciante nega água e banheiro a garis, e caso pode virar lei

Após denúncias de constrangimento, trabalhadoras da limpeza urbana relatam mudança no tratamento nas ruas

Gabriel Dias - 21 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

O pedido das garis era simples: água e banheiro. Mas foi preciso transformar constrangimento em mobilização para que a pauta ganhasse voz nas ruas de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

Após denunciar negativas de uso de sanitários durante o expediente, garis da cidade passaram a sentir uma mudança no tratamento recebido — e afirmam que algo começou a se transformar.

A iniciativa partiu das próprias profissionais da limpeza urbana, que relataram situações recorrentes de constrangimento ao tentar acessar banheiros ou conseguir água em estabelecimentos comerciais.

A divulgação do caso sensibilizou parte do comércio local, que passou a fixar cartazes nas fachadas reafirmando respeito e apoio às trabalhadoras.

Pessoas que acompanharam as reportagens passaram a cumprimentar, oferecer água e demonstrar solidariedade. Um gesto que, para muitas, representa mais do que cortesia.

O movimento já entrou em uma nova etapa. Além de ampliar o debate sobre dignidade, a mobilização pode resultar em um projeto de lei.

A proposta, construída em parceria com o vereador Cleiton Cesar Agnoletto (Progressistas), está em fase final.

Além da pauta sobre acolhimento e respeito, o movimento também deve avançar para discutir remuneração e benefícios.

Muitas dessas profissionais acumulam dupla jornada, iniciando o dia ainda de madrugada e conciliando o trabalho nas ruas com responsabilidades familiares.

A iniciativa que começou com um pedido por condições básicas agora amplia o debate sobre direitos, reconhecimento e valorização de quem mantém a cidade limpa todos os dias.

