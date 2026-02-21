Peixe brasileiro supera o salmão e conquista espaço entre os mais saudáveis do planeta

Peixe abundante no Brasil supera o salmão em teor de gordura e aparece entre os três alimentos mais saudáveis do mundo

Gabriel Dias - 21 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Paola Carosella)

Durante anos, o salmão reinou absoluto quando o assunto era peixe saudável.

Rico em ômega-3 e presença constante em dietas equilibradas, ele se tornou sinônimo de alimentação nutritiva.

Mas um novo levantamento internacional mudou esse cenário — e colocou um peixe abundante nos mares brasileiros à frente do tradicional queridinho das dietas.

O peixe em questão é o robalo, incluído entre os alimentos mais saudáveis do mundo após pesquisa publicada pelo Surrey Live — portal de notícias inglês — e citada pelo China Times.

Na avaliação, o peixe alcançou 89 pontos em uma escala que vai de 0 a 100, ficando atrás apenas da amêndoa (97) e da fruta-do-conde (96).

Com isso, garantiu a terceira posição global, sendo a primeira fonte de proteína do ranking.

O diferencial apontado por especialistas está na composição nutricional.

Segundo o Dr. Xiao Jianjian, do Hospital Cathay (Kuotai), em Taiwan, o robalo apresenta menor teor de gordura em comparação ao salmão.

Em uma porção de 100 gramas, o robalo contém entre 2 e 5 gramas de gordura, enquanto o salmão pode chegar a 13 gramas.

Entre os benefícios associados ao consumo estão o auxílio na cicatrização, o aumento da energia e o fortalecimento do sistema imunológico.

O ranking que posicionou o robalo entre os alimentos mais saudáveis também incluiu outros itens reconhecidos pelo alto valor nutricional.

Após o robalo (89 pontos), aparecem o linguado e as sementes de chia (85), as sementes de abóbora (84), a acelga (78), a carne suína (73), as folhas de beterraba (70) e o pargo vermelho (69).

Com presença frequente no litoral brasileiro e preço geralmente mais acessível que o salmão importado, o robalo passa a ocupar não apenas espaço no prato, mas também destaque em listas internacionais de alimentação saudável.

