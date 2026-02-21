Técnico ensina como limpar os furinhos do chuveiro e melhorar o fluxo de água

Um detalhe escondido pode comprometer sua rotina diária silenciosamente

Magno Oliver - 21 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Canal Rudson Dantas)

Um problema comum em banheiros brasileiros voltou ao centro das atenções após uma trend viralizar no TikTok: o entupimento dos pequenos orifícios do chuveiro, que reduz a pressão da água e compromete a qualidade do banho.

No tutorial, um técnico em manutenção hidráulica demonstra um método simples e acessível para restaurar o fluxo original sem necessidade de trocar o equipamento.

Os especialistas em instalações hidráulicas explicam que o entupimento ocorre principalmente pelo acúmulo de calcário e outros minerais presentes na água, fenômeno mais frequente em regiões com água dura.

Esses resíduos se depositam gradualmente nos furinhos do espalhador, diminuindo a vazão e alterando o jato. A concentração elevada de carbonato de cálcio favorece a formação dessas crostas, que também podem reduzir a vida útil do aparelho.

Em um vídeo de destaque na trend, o técnico orienta desligar o chuveiro da energia elétrica e remover o espalhador. Em seguida, recomenda mergulhar a peça em uma solução de água morna com vinagre branco por cerca de 30 a 60 minutos.

O ácido acético presente no vinagre reage com o calcário, ajudando a dissolver as incrustações minerais. Após o molho, a limpeza pode ser finalizada com uma escova de dentes usada ou um palito plástico para desobstruir os orifícios restantes. A peça deve ser enxaguada antes da reinstalação.

O procedimento deve ser feito com cuidado para evitar danos à resistência elétrica ou às conexões internas. A manutenção preventiva, repetida a cada dois ou três meses, pode manter o fluxo regular e reduzir o consumo de água, já que jatos obstruídos tendem a provocar desperdício.

Após a repercussão do vídeo, profissionais da área reforçaram nas redes sociais que a limpeza periódica é mais eficiente e econômica do que a substituição frequente do chuveiro, além de contribuir para maior eficiência hidráulica no ambiente doméstico.

