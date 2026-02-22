Estudante de veterinária que superou dificuldades vira “encantador de pinscher” e conquista a web

Jovem goiano viraliza com método carinhoso para tratar animais, ganha fama nacional e impulsiona projeto social que ajuda bichos de rua

Lara Duarte - 22 de fevereiro de 2026

Bruno Campos ganhou repercussão nacional após vídeo em que aplica medicação em pinscher sem reação agressiva viralizar nas redes sociais. (Foto: Captura de tela/Instagram)

Um futuro médico veterinário de Goiás está fazendo sucesso nas redes sociais e sendo chamado de “encantador de pinscher” por internautas.

Bruno Campos, de 23 anos, viu um vídeo de seu trabalho viralizar e projetar nacionalmente a maneira afetuosa e tranquila com que trata os animais.

Nas imagens que rodaram o país, ele consegue aplicar uma medicação em um cão da raça pinscher, conhecida pelo temperamento forte, sem que o pet demonstre qualquer sinal de agressividade.

O segredo, segundo Bruno, é a comunicação. Em suas publicações no perfil @tiobrunovet, ele explica que conversar com os pacientes de quatro patas ajuda a transmitir segurança, especialmente no ambiente hospitalar, que pode ser estressante e cheio de pessoas desconhecidas para eles.

A abordagem deu certo e a repercussão foi imediata.

“Ele acalmou a raça mais braba e fofa que existe”, brincou um seguidor. O sucesso foi tanto que Bruno e o pinscher Tunico, protagonista do vídeo, ficaram famosos.

Contudo, a trajetória do estudante até aqui foi marcada por grandes desafios.

Natural de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, Bruno enfrentou sérias dificuldades financeiras que o forçaram a trancar a faculdade por um tempo.

Em um período mais crítico, chegou a morar no próprio hospital veterinário onde trabalhava, contando com a ajuda de amigos para se alimentar e cobrir despesas básicas.

A paixão pelos animais falou mais alto que as adversidades. Antes de se encontrar na veterinária, ele chegou a cursar Direito enquanto cuidava do pai em Minas Gerais.

A mudança de rumo veio ao trabalhar como auxiliar em uma clínica, onde o contato diário com os atendimentos o fez decidir pela nova carreira. Com dedicação, ele retomou os estudos, sempre conciliando o trabalho com as aulas.

O amor pelos bichos também o levou a fundar o instituto “Tio Bruno”, uma iniciativa que atende animais em situação de rua e vulnerabilidade.

O projeto, mantido com doações, oferece cuidados básicos, medicação e encaminhamento para tratamentos mais complexos.

A fama repentina trouxe um novo fôlego para a vida de Bruno. Além de propostas profissionais e maior estabilidade para concluir a graduação, a visibilidade impulsionou as doações para o instituto, permitindo que mais animais sejam ajudados.

