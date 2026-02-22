O maior restaurante da América Latina é brasileiro e consegue receber quase 5 mil pessoas de uma só vez no rodízio

Com capacidade para 4.630 clientes simultaneamente, o complexo se consolidou como um dos maiores empreendimentos gastronômicos das Américas

22 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Vou Na Frente)

Imagine um restaurante onde a fila de espera pode virar excursão, onde a cozinha opera como linha de produção e onde mais de quatro mil pessoas podem almoçar ao mesmo tempo.

Não é exagero: em Curitiba, um endereço tradicional transformou a fartura italiana em escala continental — e entrou para o Guinness Book.

Localizado no bairro de Santa Felicidade, reduto histórico da imigração italiana na capital paranaense, o Restaurante Família Madalosso é frequentemente associado ao título de maior restaurante da América Latina.

A capacidade impressiona: 4.630 pessoas podem ser atendidas simultaneamente no sistema de rodízio.

A estrutura do empreendimento

O número não é apenas simbólico. O complexo ocupa 7.671 metros quadrados, reúne nove salões — batizados com nomes de cidades italianas — e mantém uma operação que envolve mais de 450 funcionários.

A estrutura inclui ainda estacionamento com mais de mil vagas, área para motorhome e espaços dedicados ao público infantil.

A associação ao Guinness Book remonta à década de 1990, com menções recorrentes ao ano de 1995 como marco do reconhecimento internacional.

Registros enciclopédicos e conteúdos institucionais apontam o estabelecimento como detentor de marca ligada ao maior restaurante das Américas, tendo como principal referência sua capacidade simultânea de atendimento.

O início do sonho

A história do empreendimento começou de forma modesta. Fundado em 1963 pelos irmãos Severino, Carlos e Flora Madalosso, o restaurante iniciou as atividades com apenas três mesas.

No cardápio, pratos simples como polenta e frango. O crescimento da demanda levou à abertura de uma nova unidade em frente ao endereço original, consolidando dois espaços que ficaram conhecidos como Velho e Novo Madalosso.

Nos últimos anos, a marca também diversificou formatos. Informações institucionais indicam a abertura de uma unidade em container, em 2020, além da expansão para lojas em shoppings a partir de 2022, com serviço à la carte.

Independentemente da nomenclatura — maior da América Latina ou das Américas — os números sustentam o tamanho do empreendimento.

Com mais de seis décadas de trajetória, o Madalosso se consolidou como símbolo do turismo gastronômico de Curitiba e como um dos maiores restaurantes do continente em capacidade de atendimento.

