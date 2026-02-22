Polícia mobiliza força-tarefa para salvar “sequestrado”, mas o encontra em motel em Goiás

Suspeito enviou mensagens à esposa dizendo que estava em cárcere privado porque precisava pagar uma dívida de R$ 450

Natália Natália Sezil -
Fachada da 18ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal.
Fachada da 18ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal. (Foto: Divulgação/PCDF)

Ao se mobilizar para investigar um caso de sequestro em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), a Polícia Civil (PC) do DF acabou se deparando com um desfecho muito diferente do esperado: o suposto sequestrado estava em um motel.

A denúncia teria sido registrada na manhã deste domingo (22) pela esposa e pela mãe do homem, que dizia a elas que estava sendo mantido em cárcere privado por conta de uma dívida de R$ 450, relacionada à obtenção de entorpecentes.

Em mensagens, ele dizia às familiares que estava em uma “boca de fumo” e afirmava: “acho que vou pagar com a vida”. Continuava: “Ninguém confia em mim mais. Ninguém me empresta. Já tentei arrumar [o dinheiro] mas foi em vão”.

Leia também

Segundo informações do G1, o homem se recusava a enviar a localização do local, mas chegou a mandar um áudio para confirmar que realmente era ele quem estava falando.

Ao iniciar as buscas, entretanto, a PC descobriu que o suspeito não havia sido sequestrado. Em vez disso, ele estava em um motel situado em Águas Lindas de Goiás.

De acordo com a corporação, “as investigações apontaram que a narrativa de sequestro teria sido forjada pelo próprio homem, com o objetivo de obter vantagem financeira junto aos familiares”.

Ele foi, então, levado à delegacia de Águas Lindas, onde as autoridades ficaram responsáveis pelos devidos procedimentos cabíveis. O caso pode ser apurado como falsa comunicação de crime e estelionato.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Natália

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.