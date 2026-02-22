Polícia mobiliza força-tarefa para salvar “sequestrado”, mas o encontra em motel em Goiás

Suspeito enviou mensagens à esposa dizendo que estava em cárcere privado porque precisava pagar uma dívida de R$ 450

Natália Sezil - 22 de fevereiro de 2026

Fachada da 18ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal. (Foto: Divulgação/PCDF)

Ao se mobilizar para investigar um caso de sequestro em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), a Polícia Civil (PC) do DF acabou se deparando com um desfecho muito diferente do esperado: o suposto sequestrado estava em um motel.

A denúncia teria sido registrada na manhã deste domingo (22) pela esposa e pela mãe do homem, que dizia a elas que estava sendo mantido em cárcere privado por conta de uma dívida de R$ 450, relacionada à obtenção de entorpecentes.

Em mensagens, ele dizia às familiares que estava em uma “boca de fumo” e afirmava: “acho que vou pagar com a vida”. Continuava: “Ninguém confia em mim mais. Ninguém me empresta. Já tentei arrumar [o dinheiro] mas foi em vão”.

Segundo informações do G1, o homem se recusava a enviar a localização do local, mas chegou a mandar um áudio para confirmar que realmente era ele quem estava falando.

Ao iniciar as buscas, entretanto, a PC descobriu que o suspeito não havia sido sequestrado. Em vez disso, ele estava em um motel situado em Águas Lindas de Goiás.

De acordo com a corporação, “as investigações apontaram que a narrativa de sequestro teria sido forjada pelo próprio homem, com o objetivo de obter vantagem financeira junto aos familiares”.

Ele foi, então, levado à delegacia de Águas Lindas, onde as autoridades ficaram responsáveis pelos devidos procedimentos cabíveis. O caso pode ser apurado como falsa comunicação de crime e estelionato.

