Preso homem acusado de roubar e violentar mulheres em Goiânia

Força-tarefa da PM também conseguiu recuperar celulares roubados por ele durante o crime

Lara Duarte - 22 de fevereiro de 2026

Homem em uma motocicleta se apresentou falsamente como integrante da equipe de segurança de evento em Goiânia.

Um homem de 34 anos foi preso neste domingo (22) suspeito de roubar e violentar sexualmente duas mulheres de 28 e 31 anos após um evento musical realizado na Praça Antares, no Setor Morada do Sol, em Goiânia.

A Polícia Militar foi acionada durante a madrugada quando as vítimas relataram o crime às equipes que faziam policiamento ostensivo na região.

As mulheres procuraram a Força Tática do 13º Batalhão após serem abordadas enquanto caminhavam em direção às suas residências.

Elas informaram que um homem em uma motocicleta se apresentou falsamente como integrante da equipe de segurança do evento.

Ele utilizou um objeto semelhante a uma arma de fogo para ameaçá-las, anunciou o assalto e exigiu os aparelhos celulares. Na sequência, constrangeu as vítimas, impondo atos de natureza sexual sob grave ameaça.

De acordo com os relatos, o autor apalpou as duas mulheres e obrigou a vítima de 28 anos a praticar ato libidinoso, consumando a violência sexual.

A outra vítima também sofreu toques íntimos mediante intimidação. Após a ação criminosa, o homem fugiu do local e abandonou os celulares nas proximidades, que foram posteriormente recuperados pela polícia.

Com base nas características físicas detalhadas pelas vítimas e nas informações sobre a motocicleta, as equipes iniciaram diligências imediatas com apoio do Comando de Policiamento da Unidade (CPU).

Imagens de câmeras de segurança confirmaram os dados repassados pelas vítimas e permitiram a identificação do suspeito.

O homem foi localizado e preso em sua residência, onde os policiais encontraram a motocicleta utilizada no crime, vestimentas compatíveis com as registradas nas imagens de monitoramento e um simulacro de arma de fogo.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde ficou à disposição da autoridade policial pelos crimes de roubo e estupro.

As vítimas receberam acolhimento e foram encaminhadas para atendimento especializado, conforme o protocolo para casos de violência sexual.

