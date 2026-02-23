Não é frita nem cozida: forma correta de preparar batata-doce

Forma de preparo influencia diretamente no sabor e na textura da batata-doce e escolher o método certo pode transformar completamente o resultado no prato

A batata-doce virou queridinha de quem busca praticidade, energia e uma alimentação mais equilibrada. Só que tem um detalhe que muita gente ignora: não é apenas o que você come, mas como prepara que pode mudar tudo.

Dependendo do método, o tubérculo pode ficar aguado, sem graça ou ganhar aquela textura dourada por fora e macia por dentro, com o sabor adocicado realçado.

E é justamente por isso que a ideia de “fritar ou cozinhar do jeito de sempre” vem sendo questionada por quem entende do assunto.

A proposta é simples: apostar em um preparo que mantenha a batata-doce mais firme, saborosa e com melhor aproveitamento do alimento no prato.

Na prática, a forma mais indicada é assada, seja no forno tradicional ou na airfryer.

Quando vai ao forno, a batata-doce tende a concentrar mais o sabor, ficando naturalmente mais adocicada e com uma textura mais agradável.

Além disso, esse preparo evita excesso de gordura, como acontece na fritura, e reduz a chance de a batata ficar “lavada” e quebradiça, algo comum quando é cozida em água por muito tempo.

Como preparar do jeito certo

O processo é simples e funciona tanto para refeições do dia a dia quanto para marmitas:

Lave bem a batata-doce (se for usar com casca, capriche na limpeza).

Corte em rodelas, palitos ou cubos, tentando manter tamanhos parecidos para assar por igual.

Tempere com sal, pimenta e ervas a gosto. Um fio de azeite ajuda a dourar e dá mais sabor.

Asse no forno até ficar macia por dentro e levemente dourada por fora.

Na airfryer, o processo costuma ser mais rápido e deixa a batata mais sequinha.

Temperos que combinam (e elevam o sabor)

Páprica defumada + alho

Alecrim + sal grosso

Pimenta-do-reino + ervas finas

Canela (para versões mais doces, com mel ou iogurte)

Assada, a batata-doce fica com melhor textura, sabor mais intenso e combina com tudo: frango, carne, peixe, ovos, saladas e até em lanches.

É uma mudança pequena na cozinha, mas que transforma totalmente a experiência.

Se antes ela parecia “sem graça”, pode ser que o problema não fosse a batata-doce. Era o jeito de preparar.

