Não é cozida, nem frita: a melhor forma de preparar batata doce, segundo nutricionistas

Especialistas no assunto apontam um detalhe que muda sabor, textura e valor nutricional

Magno Oliver - 26 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Angela Drulla Receitas)

A batata-doce conquistou espaço definitivo na alimentação de quem busca energia de qualidade, boa digestão e nutrição equilibrada.

Versátil e rica em fibras, potássio, vitamina C e betacaroteno, ela é a queridinha de atletas, pessoas que fazem dieta e consumidores que preferem opções mais naturais no dia a dia.

Porém, nutricionistas alertam: a maneira de preparo faz toda a diferença no valor nutricional final.

Entre os vários métodos possíveis, assar a batata-doce se destaca como a forma mais eficiente e saudável, segundo os Nutris.

No forno, a raiz passa por um processo de concentração natural dos açúcares, o que intensifica o sabor adocicado sem a necessidade de ingredientes adicionais.

A alta temperatura reduz a umidade interna e favorece a caramelização, garantindo aroma e textura mais agradáveis.

Além disso, esse tipo de preparo evita a perda significativa de vitaminas solúveis e preserva minerais essenciais como potássio, manganês e cobre.

Outro ponto destacado pelos Nutricionistas é que a batata-doce assada não absorve óleo, como ocorre na fritura, e mantém uma digestibilidade mais leve do que nas versões preparadas em imersão, como no cozimento prolongado.

Isso a torna uma opção menos calórica e mais nutritiva, especialmente para quem busca controle de glicemia ou precisa de energia de liberação gradual ao longo do dia.

A raiz também se destaca pelo perfil funcional. O betacaroteno presente em grandes quantidades, responsável pela coloração alaranjada, se transforma em vitamina A no organismo, essencial para a saúde da visão e da pele.

Já os carboidratos complexos, combinados às fibras, garantem saciedade prolongada e evitam picos de glicose, apoiando a disposição no cotidiano.

No prato, o resultado é simples: mais sabor, melhor textura e maior aproveitamento dos nutrientes. Para nutricionistas, a batata-doce assada une praticidade e eficiência, mantendo o alimento saudável, versátil e capaz de contribuir para a saúde muscular, imunidade e bom funcionamento intestinal, tudo isso sem exigir qualquer mudança complexa na rotina culinária.

