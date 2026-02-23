Pedido de música vira confusão e deixa três feridos a facadas em festa em Goiânia
Vítima em estado mais grave foi encaminhada ao Hugo, onde precisou realizar procedimento cirúrgico
Uma confusão durante uma festa terminou com três homens feridos a facadas na noite de domingo (22), no Jardim das Aroeiras, em Goiânia. Um dos feridos precisou passar por cirurgia.
Segundo informações repassadas às autoridades, um dos homens trabalhava como DJ no evento quando uma mulher pediu que ele tocasse uma música específica.
Como o pedido não foi atendido naquele momento, teria começado uma discussão.
A situação se agravou quando o marido da mulher entrou na briga. A confusão foi levada para o lado de fora do espaço de festas, onde houve agressões físicas.
Durante o tumulto, o suspeito teria usado uma faca para atacar três pessoas. Um dos homens foi atingido duas vezes nas costas, enquanto os outros sofreram ferimentos nos braços ao tentarem intervir.
A vítima em estado mais grave foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), onde passou por procedimento cirúrgico.
Após o ataque, o suspeito e a companheira deixaram o local em um carro e não foram encontrados até o momento. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.
