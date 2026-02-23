Polícia prende dois suspeitos de homicídio cometido na noite de Natal em Anápolis

Jovem foi esfaqueado pelo cunhado por conta de uma desavença anterior

Grupo de Investigação de Homicídios, na sede da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Anápolis. (Foto: Arquivo/Portal 6)
Um caso de homicídio registrado em Anápolis, na noite de Natal, ganhou novos desdobramentos após uma ação da Polícia Civil (PC) prender os dois suspeitos de envolvimento nesta segunda-feira (23).

O crime aconteceu em uma residência no JK, bairro na região Leste da cidade, em 25 de dezembro. Um dos acusados foi detido ainda no município, enquanto o outro foi preso em Rio Verde, no Sul goiano.

A morte teria sido motivada pela vingança de uma desavença anterior, segundo informações da Rádio São Francisco.

A vítima sofreu golpes de faca cometidos pelo próprio cunhado. O jovem chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas teve o óbito constatado assim que deu entrada.

O caso ainda deve ser apurado mais a fundo pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH). Detidos, os dois suspeitos foram levados à delegacia, ficando à disposição do Poder Judiciário para as próximas medidas cabíveis.

