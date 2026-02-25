Briga em ônibus termina com passageira agredida e caso vai parar na delegacia em Luziânia
Confusão teria começado após entrada de idoso com deficiência no transporte coletivo
Uma mulher, de 40 anos, denunciou ter sido agredida dentro de um ônibus do transporte coletivo na manhã desta quarta-feira (25), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.
O caso ocorreu em um veículo que fazia a linha entre Cidade Ocidental e o município.
Segundo o relato da passageira às equipes de segurança, a confusão começou após a entrada de um idoso com deficiência no coletivo.
A mulher afirma que houve discussão depois que a cobradora do ônibus teria pedido para que ele pagasse pela passagem, que, segundo ela, teria direito à gratuidade.
Ainda conforme a denúncia, a passageira interveio na situação e, durante a discussão, teria sido agredida com empurrões, puxões de cabelo, tapas, arranhões, socos e chutes.
Ela relata também que seus pertences foram jogados no chão durante o tumulto, incluindo celular, óculos e mochila com equipamentos de trabalho.
O motorista do ônibus teria interrompido a briga e retirado a passageira do veículo. Após o ocorrido, a mulher procurou ajuda no terminal e acionou a polícia.
Equipes da Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência e encaminharam a vítima para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal. A passageira também foi orientada a passar por exame pericial.
As circunstâncias da confusão e a responsabilidade dos envolvidos deverão ser apuradas pela Polícia Civil.
