Briga em ônibus termina com passageira agredida e caso vai parar na delegacia em Luziânia

Confusão teria começado após entrada de idoso com deficiência no transporte coletivo

Augusto Araújo - 25 de fevereiro de 2026

Passageira relatou ter sido agredida por cobradora de ônibus. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 40 anos, denunciou ter sido agredida dentro de um ônibus do transporte coletivo na manhã desta quarta-feira (25), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

O caso ocorreu em um veículo que fazia a linha entre Cidade Ocidental e o município.

Segundo o relato da passageira às equipes de segurança, a confusão começou após a entrada de um idoso com deficiência no coletivo.

A mulher afirma que houve discussão depois que a cobradora do ônibus teria pedido para que ele pagasse pela passagem, que, segundo ela, teria direito à gratuidade.

Ainda conforme a denúncia, a passageira interveio na situação e, durante a discussão, teria sido agredida com empurrões, puxões de cabelo, tapas, arranhões, socos e chutes.

Ela relata também que seus pertences foram jogados no chão durante o tumulto, incluindo celular, óculos e mochila com equipamentos de trabalho.

O motorista do ônibus teria interrompido a briga e retirado a passageira do veículo. Após o ocorrido, a mulher procurou ajuda no terminal e acionou a polícia.

Equipes da Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência e encaminharam a vítima para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal. A passageira também foi orientada a passar por exame pericial.

As circunstâncias da confusão e a responsabilidade dos envolvidos deverão ser apuradas pela Polícia Civil.

