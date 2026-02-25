O que significa quando um cachorro quer dormir na cama com os tutores, segundo veterinários

Ciência e comportamento animal se encontram para explicar esse enigma cotidiano

25 de fevereiro de 2026

O hábito de cães quererem dormir na cama dos tutores é cada vez mais comum nas relações entre humanos e seus animais de companhia. A “nova moda” viralizou no TikTok e gerou indagações se é uma prática saudável e benéfica para ambas as partes.

Os veterinários explicam que esse comportamento não é mera preferência aleatória, mas reflete fatores instintivos, emocionais e de vínculo social profundamente enraizados na evolução do Canis lupus familiaris e na relação que se desenvolveu ao longo de milênios entre cães e humanos.

Cães são animais sociais que, na natureza, formam grupos coesos que dormem próximos uns dos outros para manter calor, segurança e vigilância coletiva. Essa herança evolutiva persiste em cães domésticos, que interpretam a cama humana como um local seguro e confortável, reforçando sua sensação de proteção e pertencimento ao “grupo familiar”.

Estudos científicos recentes com protocolos de monitoramento fisiológico sugerem que a presença do tutor durante o sono pode alterar a estrutura do descanso canino.

Pesquisas que utilizaram polissonografia não invasiva indicam que cães mantêm uma maior eficiência do sono e mais tempo em fases profundas de descanso quando estão próximos de seus donos em comparação com situações em que a pessoa está ausente ou substituída por um estranho.

Essa resposta é congruente com a teoria de que a presença humana funciona como um modulador ambiental seguro para o animal, reduzindo o estresse e favorecendo um descanso mais reparador.

Alguns profissionais lembram que, embora a prática de dormir na cama possa reforçar o vínculo e proporcionar conforto emocional tanto para o cão quanto para o tutor, há condições em que essa postura merece atenção especializada.

Em cães com ansiedade de separação, medo noturno ou histórico de agressividade quando acordados durante o sono, dividir a cama pode exacerbar respostas indesejadas e dificultar a gestão comportamental adequada.

Além disso, fatores como higiene, alergias e qualidade do sono dos tutores também são considerados nas orientações veterinárias sobre co-sleeping entre humanos e cães.

