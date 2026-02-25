Parece uma cidade, mas é um prédio: 20 mil pessoas vivem no maior residencial do mundo na China

Complexo com cerca de 11 mil apartamentos reúne hospital, mercados, academia, restaurantes e até escola dentro do mesmo edifício

Isabella Victória - 25 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Clickpetroleoegas.com)

De longe, a movimentação lembra a de um bairro inteiro.

Pessoas entram e saem de mercados, frequentam restaurantes, vão à academia ou levam os filhos para a escola.

No entanto, tudo isso acontece dentro de um único prédio.

Localizado em Hangzhou, na China, o Regent Park International Center é considerado o maior prédio residencial do mundo.

Com cerca de 20 mil moradores, o complexo funciona como uma verdadeira cidade na vertical — onde praticamente tudo o que alguém precisa para viver está concentrado sob o mesmo teto.

Uma estrutura que impressiona

O prédio abriga aproximadamente 11 mil apartamentos e oferece uma infraestrutura incomum para um residencial comum. Dentro dele, há:

Restaurantes

Praça de alimentação

Hospital

Academia

Mercados

Escola

Inclusive, a praça de alimentação ocupa uma área tão ampla que parece um shopping interno.

Dessa forma, muitos moradores conseguem resolver quase todas as demandas da rotina sem sair do edifício.

De hotel de luxo a megacondomínio

Inicialmente, o projeto previa a construção de um hotel de alto padrão.

Contudo, o plano mudou e o empreendimento acabou se transformando em um gigantesco complexo habitacional.

Com isso, o espaço passou a abrigar moradores de perfis variados.

Ao mesmo tempo em que existem apartamentos amplos, inclusive com dois andares, também há unidades extremamente compactas.

Alguns desses imóveis são minúsculos, sem janelas, e chegam a ser compartilhados por mais de uma pessoa — realidade que contrasta com os apartamentos maiores e mais estruturados.

Conforto para uns, necessidade para outros

Para parte dos moradores, viver ali representa praticidade e eficiência.

Afinal, a concentração de serviços reduz deslocamentos e facilita a rotina.

Por outro lado, para muitos, o prédio se torna uma solução diante do alto custo de vida e da dificuldade de acesso a moradia nas grandes cidades chinesas.

Assim, o mesmo espaço pode simbolizar conforto para uns e sobrevivência para outros.

Um retrato da urbanização moderna

O complexo reflete uma tendência cada vez mais presente nas metrópoles: concentrar moradia, comércio e serviços em estruturas verticais de alta densidade.

Se, por um lado, essa organização otimiza espaço e infraestrutura, por outro, levanta questionamentos sobre convivência e qualidade de vida em ambientes superpopulosos.

Ainda assim, o fato impressiona: dentro de um único prédio vive uma população equivalente à de muitas cidades de pequeno porte.

E, nesse caso, a ideia de condomínio ganha uma nova escala — quase urbana.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Kauan e Ana | viagem e mochilão (@boraviajarbv)



Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!