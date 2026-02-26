Arroz Doce Cremoso de Leite Ninho: sobremesa fácil e rápida de fazer

Receita de arroz doce cremoso de Leite Ninho compartilhada pelo perfil @receiitasdiarias conquista pela praticidade e textura cremosa

Gabriel Yuri Souto - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@receiitasdiarias)

Uma receita de arroz doce cremoso de Leite Ninho tem conquistado espaço nas redes sociais pela facilidade no preparo e pelo resultado doce e encorpado.

O passo a passo foi divulgado pelo perfil @receiitasdiarias, que ensina uma versão simples da sobremesa utilizando poucos ingredientes e preparo direto na panela.

Ingredientes:

• 1 colher de manteiga

• 1 xícara de arroz cru

• 2 xícaras de água (para cozinhar o arroz)

• 1 leite condensado

• 2 caixinhas de creme de leite

• 1 xícara e 1/2 de Leite Ninho

Preparo simples desde o início

Primeiramente, a receita orienta colocar a manteiga em uma panela junto com o arroz cru. Em seguida, misture bem os ingredientes e adicione as duas xícaras de água para iniciar o cozimento.

Depois disso, deixe o arroz cozinhar até ficar macio, garantindo a base ideal para a sobremesa. Esse processo inicial é importante para que o doce fique com textura cremosa e uniforme.

Mistura garante cremosidade ao arroz doce

Com o arroz já cozido, adicione o creme de leite, o leite condensado e o Leite Ninho diretamente na panela. Em seguida, mexa bem para incorporar todos os ingredientes e formar um creme homogêneo.

Além disso, o uso do Leite Ninho intensifica o sabor e deixa a sobremesa mais encorpada. Enquanto isso, o creme de leite contribui para uma textura mais suave e cremosa.

Finalização rápida e saborosa

Depois de misturar todos os ingredientes, continue mexendo em fogo baixo até atingir a cremosidade desejada. Assim, o arroz doce cremoso de Leite Ninho fica pronto de forma prática, sem etapas complicadas.

Por fim, a sobremesa pode ser servida ainda quente ou gelada, conforme a preferência. Dessa forma, a receita se destaca como uma opção fácil, rápida e ideal para quem busca um doce caseiro com preparo acessível e sabor marcante.

