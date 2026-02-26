Biscoito de polvilho: receita fácil e saborosa para a família toda

Com poucos ingredientes e preparo descomplicado, essa receita de biscoito de polvilho é ideal para um lanche rápido e cheio de sabor

Isabella Victória - 26 de fevereiro de 2026

Nada melhor do que o aroma de biscoito saindo do forno para deixar a casa mais acolhedora.

Além disso, quando a receita é simples e leva poucos ingredientes, tudo fica ainda mais prático.

O biscoito de polvilho é exatamente assim: rápido de preparar, econômico e perfeito para compartilhar com quem você ama.

Seja para acompanhar o café da tarde ou, ainda, para servir em um encontro especial, essa receita conquista pelo sabor marcante do queijo e pela textura irresistível.

Enquanto muitos imaginam que seja complicado preparar esse tipo de biscoito, na verdade o processo é bastante simples e acessível.

Ingredientes

2 copos de polvilho (preferencialmente granulado);

2 copos de queijo ralado;

2 colheres de margarina ou manteiga;

4 ovos;

Sal a gosto.

Modo de preparo

Primeiramente, em uma tigela grande, misture o polvilho com o queijo ralado. Em seguida, acrescente a manteiga e os ovos.

Caso utilize polvilho fino, adicione os ovos aos poucos; dessa forma, será mais fácil controlar a textura da massa.

Por fim, ajuste o sal conforme o seu paladar.

Depois disso, é hora de sovar bem a mistura.

Esse passo é fundamental, pois quanto mais trabalhada estiver a massa, melhor será o resultado final.

Continue misturando até que ela fique homogênea e pare de grudar nas mãos.

Assim que atingir esse ponto, estará pronta para modelar. Logo após, modele os biscoitos no formato desejado.

Você pode fazer pequenos rolinhos e, então, pressionar levemente com um garfo para dar acabamento.

Dessa maneira, além de saborosos, eles também ficam visualmente mais atraentes.

Por fim, disponha os biscoitos em uma assadeira e leve ao forno preaquecido.

Em poucos minutos, eles estarão dourados e prontos para servir.

Assim que retirar do forno, espere esfriar levemente e aproveite.

O resultado é um lanche caseiro, econômico e perfeito para compartilhar em um café em família ou em uma reunião com amigos.

