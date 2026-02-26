Países que têm o português como língua oficial e você provavelmente não sabe

Muito além de Brasil e Portugal, a língua portuguesa é oficial em países da África, Ásia e até em uma nação pouco lembrada

Gabriel Dias - 26 de fevereiro de 2026

Bandeira da Angola. (Foto: Captura via Youtube/Visart Studio Library)

Quando a gente pensa em “países que falam português”, quase sempre a resposta vem no automático: Brasil e Portugal. Só que o mapa da língua portuguesa é bem maior — e guarda algumas surpresas, especialmente fora do eixo mais conhecido.

A forma mais simples de entender essa lista é olhar para a CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), organização que reúne os países em que o português é língua oficial. Hoje, são nove nações espalhadas por quatro continentes.

A seguir, listamos os nove países que têm o português como língua oficial:

1. Guiné Equatorial (a mais “inesperada” da lista)

Muita gente se surpreende ao descobrir que a Guiné Equatorial, na África Central, tem o português como uma de suas línguas oficiais, junto com o espanhol e o francês.

O país entrou oficialmente na CPLP em 2014, reforçando esse vínculo com o universo lusófono.

2. Timor-Leste (o lusófono da Ásia)

O Timor-Leste é um caso único: é o único Estado soberano na Ásia com o português como língua oficial (o que não inclui Macau, que não é país).

E há um detalhe importante: por lá, o português divide a posição de oficial com o tétum.

3. São Tomé e Príncipe

Pequeno em território, mas gigante em identidade cultural, São Tomé e Príncipe é um dos países africanos em que o português é língua oficial — e integra a CPLP desde a fundação da comunidade.

4. Guiné-Bissau

A Guiné-Bissau também faz parte do bloco dos países de língua portuguesa, com o português como idioma oficial.

5. Cabo Verde

Em Cabo Verde, o português é o idioma oficial, e o país integra a CPLP desde 1996, quando a comunidade foi criada.

6. Angola

Angola é um dos maiores países africanos lusófonos e tem o português como língua oficial, também dentro da CPLP.

7. Moçambique

No sudeste da África, Moçambique é outro membro da CPLP, com o português como língua oficial.

8. Brasil

O maior país de língua portuguesa do mundo também integra a CPLP — e concentra a maior parte dos falantes do idioma.

9. Portugal

Berço histórico da língua, Portugal completa a lista dos nove países oficialmente lusófonos reunidos na CPLP.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

