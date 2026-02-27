Anápolis ganha nova galeria com estética contemporânea, localização privilegiada e salas para locação a partir de R$ 1.500

Com espaços de 25m² a 97m², empreendimento atende desde serviços especializados até lojas e atendimentos personalizados

Damara Dantas - 27 de fevereiro de 2026

Galeria chega acompanhando um movimento de valorização de espaços comerciais que unem arquitetura, experiência e posicionamento de marca. (Foto: Divulgação)

Um novo empreendimento chega a Anápolis com a proposta de reunir negócios, estética e experiência em um mesmo ambiente. A Galeria Agnes localizada surge como um espaço planejado para abrigar marcas e profissionais que buscam mais do que um ponto comercial tradicional.

Com conceito inspirado em galerias contemporâneas, o empreendimento aposta em um ambiente que valoriza identidade, curadoria e circulação de público, criando um cenário favorável para negócios que dependem de visibilidade e conexão com o cliente.

A estrutura conta com salas comerciais disponíveis para locação, com metragens que variam de 25m² a 97m², permitindo a instalação de diferentes tipos de operações — desde serviços especializados até lojas e atendimentos personalizados.

Os valores partem de R$ 1.500, o que posiciona o empreendimento como uma alternativa acessível dentro de uma proposta mais conceitual, voltada a empreendedores que buscam um espaço alinhado à imagem da marca.

A inauguração da Galeria Agnes está prevista para o dia 12 de março, marcando a abertura oficial do espaço e o início das atividades.

Localizada em Anápolis, na Avenida Santos Dumont, no bairro Jundiaí, a galeria chega acompanhando um movimento de valorização de espaços comerciais que unem arquitetura, experiência e posicionamento de marca.

Interessados em conhecer mais sobre as salas disponíveis ou obter informações podem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 98108-8764 ou acompanhar as novidades pelo Instagram @galeriaagnes.