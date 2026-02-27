Jacaré é flagrado na orla da Lagoa Grande, em Porangatu
Aparição ocorreu durante chuva e foi registrada por moradores
Um jacaré foi flagrado na noite desta sexta-feira (27) às margens da Lagoa Grande, em Porangatu, no Norte de Goiás.
Pelo menos duas pessoas registraram o momento em que o animal apareceu na orla do principal cartão-postal da cidade.
Nas imagens, é possível ver que chovia no momento da gravação, enquanto o réptil permanecia parado próximo à orla do lago.
A presença do animal chamou atenção de quem passava pelo local e rapidamente os vídeos começaram a circular nas redes sociais.
Não há informações sobre acionamento de equipes ambientais ou se o jacaré retornou para a parte mais afastada da lagoa após a movimentação.
